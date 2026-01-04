Ukrajina je nejzkorumpovanější země, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod, řekl Fiala

  12:39
Místopředseda SPD Radim Fiala v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce hájil protiukrajinský novoroční projev šéfa hnutí a Sněmovny Tomia Okamury. Prohlásil, že Ukrajina je nejzkorumpovanější země na světě a v Rusku nikdo nemá zlatý záchod.
Radim Fiala (SPD) dorazil na koaliční jednání zástupců stran ANO, SPD a...

Radim Fiala (SPD) dorazil na koaliční jednání zástupců stran ANO, SPD a Motoristů o státním rozpočtu. (11. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Radim Fiala (SPD) odpovídá novinářům před pokračováním koaličního vyjednávání...
Radim Fiala (SPD) hovoří s novináři před dalším kolem koaličních jednání mezi...
Tomio Okamura a Radim Fiala (SPD) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na...
Nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl do úřadu ministra průmyslu a...
Fialu moderátor záhy konfrontoval s žebříčkem Transparency International, podle něhož je větší korupce v Rusku. Fiala si trval na svém, že Ukrajina je „velmi zkorumpovaná“.

O korupci na Ukrajině hovořil v novoročním projevu Tomio Okamura, který tím pobouřil ukrajinskou diplomacii. Mimo jiné také prohlásil, že „bruselský vlak míří k třetí světové válce“. Kritizoval rovněž šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

„I já bych volil jiný tón, forma byla za hranou, ale je třeba se na to dívat realisticky,“ zhodnotil Okamurův projev vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO.

Také však nešetřil kritikou směrem k Ukrajině. „Jean-Claude Juncker přece taky říkal, že Ukrajina je absolutně zkorumpovaná země,“ citoval bývalého předsedu Evropské komise Karel Havlíček.

Fiala upozornil, že zlatý záchod si z úplatků koupil někdejší blízký spolupracovník Volodymyra Zelenského Timur Mindič. Moderátor Moravec mu připomněl zjištění zesnulého ruského opozičníka Alexeje Navalného, že si ruský prezident Vladimir Putin nechal postavit u Černého moře opulentní palác za bezmála 30 miliard korun.

„Nejednoznačný“ viník Vrbětic?

Další vlnu sporů vyvolal výrok místopředsedy SPD Fialy ohledně výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014. Ten zpochybnil dosavadní závěry vyšetřování, když uvedl, že viník explozí, při kterých zemřeli dva lidé, není podle jeho názoru „jednoznačný“.

Palác pro Putina. Navalnyj zveřejnil zprávu o luxusním sídle na pobřeží

Proti tomuto tvrzení se ostře ohradil místopředseda ODS Martin Kupka. Ten připomněl, že to byla právě bývalá vláda Andreje Babiše, která na základě důkazů shromážděných českými bezpečnostními složkami oficiálně označila za viníky sabotáže agenty ruských tajných služeb. Česko pak vyhostilo ruské diplomaty.

Madura přepravili do New Yorku. Šťastný nový rok, popřál spoutaný po příletu

V další části své kritiky se Martin Kupka tvrdě vymezil proti projevu předsedy Sněmovny. „Tomio Okamura oslabuje evropské zájmy a omezil i elementární národní hrdost,“ prohlásil. Místopředseda ODS zdůraznil, že rétorika SPD nahrává cizím mocnostem a podkopává jednotnou pozici, kterou by Česká republika měla v rámci Evropy zastávat.

Vzácná shoda na Venezuele

Navzdory rozdílným pohledům na zahraniční politiku se všichni čtyři poslanci shodli, že hlavní motivací celého zásahu zůstává kontrola nad zásobami ropy.

„Jsem rád, že se shodneme i s Radimem Fialou, že agrese vůči cizí zemi je nepřípustná,“ dodal Lukáš Vlček (STAN) na adresu místopředsedy SPD.

Místopředseda ODS Martin Kupka v debatě zdůraznil, že současný vývoj ve Venezuele zásadním způsobem posiluje postavení západní i evropské politiky. Tento posun vnímá jako zásadní ránu pro čínské a ruské zájmy v latinskoamerickém regionu. Právě tyto velmoci totiž ve Venezuele udržují svůj vliv, který je nyní, spolu s nelegálními aktivitami včetně dovozu drogy fentanyl, ohrožen.

