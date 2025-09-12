Okamura mezi Bédou Trávníčkem a Mileiem. Lidé se baví jeho vystoupením

Autor:
  14:55
Tomio Okamura (SPD) si na svůj čtvrteční předvolební mítink v Ostravě přinesl na pódium sekačku. V zeleném zahradním obleku chtěl svým příznivcům ukázat, jak by sesekal státní dluh. Bizarního představení si všimli uživatelé na internetu a začali vytvářet vtipné obrázky. Někteří Okamuru označili za Mileie z dovozu s jasnou narážkou na argentinského prezidenta.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Právě Javier Milei si své příznivce získal tím, že na předvolebních mítincích často nosil motorovou pilu. V zemi, kde inflace dosahuje stovek procent, slíbil razantně seškrtat veřejné výdaje. Okamura zvolil bezpečnější variantu se sekačkou na trávu. Uživatelům sociálních sítí ale podobnost s Mileovými vystoupeními neunikla. „Mami, můžeme dostat Mileie? – Ne, jednoho máme doma. Vypadá nějak takhle,“ utahuje si z Okamury jeden z obrázků.

Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury

V komentářích se pak objevily i posměšné poznámky o tom, že Okamura působí jako „Milei z dovozu“. Okamurovo hnutí čelilo stíhání za plakáty šířící nenávist, na kterých se objevily lidé černé pleti se zakrváceným nožem a heslem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“.

Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury
Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury
Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury
Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury
6 fotografií

Podobně jako Milei plánoval zeštíhlit státní aparát i donedávna nejbohatší člověk světa Elon Musk, který se také nechal zvěčnit s motorovou pilou v ruce. Musk působil do května jako blízký poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury

Okamura v internetových vtípcích také působí jako hrdina videoher. Barevná kombinace i jeho postoj z mítinku se hodí do legendární „mlátičky“ Mortal Kombat, která začala vycházet v 90. letech.

Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury

O mnoho let později si získala srdce fanoušků další videohra z asijského prostředí, Ghost of Tsushima, kde hráč ovládá samuraje. I tam by se vtipálkům Okamura zamlouval. Hru ale raději překřtili na „Ghost of Czechia“, tedy Duch Česka.

Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury

Celý Okamurův outfit z ostravského mítinku přímo vybízel k tomu, aby byl předseda SPD přetvořen na legendárního Bédu Trávníčka, který byl dlouhá léta symbolem reklam obchodu se zahradnickými potřebami.

Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury

Béda Trávníček v 90. letech lákal i na kolo štěstí. Nyní to na internetu dělá Okamura.

Internetový vtip utahující si z vystoupení Tomia Okamury
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

S Putinem mi dochází trpělivost, a dochází rychle, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump v pátek prohlásil, že mu dochází trpělivost s ruským protějškem Vladimirem Putinem. Trump se od lednového návratu do Bílého domu snaží zprostředkovat mír na Ukrajině,...

12. září 2025  15:01,  aktualizováno  15:19

Myslím, že máme Kirkova vraha, oznámil Trump. Přeje mu trest smrti

Prezident USA Donald Trump oznámil, že vrah konzervativního aktivisty Charlieho Kirka byl velmi pravděpodobně dopaden. Někdo ho podle něj udal. Podle Trumpa se zatím zdá, že šlo o izolovaný incident...

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  15:09

Okamura mezi Bédou Trávníčkem a Mileiem. Lidé se baví jeho vystoupením

Tomio Okamura (SPD) si na svůj čtvrteční předvolební mítink v Ostravě přinesl na pódium sekačku. V zeleném zahradním obleku chtěl svým příznivcům ukázat, jak by sesekal státní dluh. Bizarního...

12. září 2025  14:55

Jsme silní a takhle budeme válčit. Rusové svými manévry vysílají poselství Západu

Premium

Hlavním cílem vojenského cvičení Ruska a Běloruska Západ-2025 je ukázat, že ruská armáda je i po třech a půl letech vyčerpávající války na Ukrajině stále silná. Uvádějí to analytici, podle nichž...

12. září 2025  14:44

VIDEO: Mladíci na ulici okradli seniora, zvolili svérázné maskování

Kriminalisté dopadli trojici mladíků, kteří v Žatci za bílého dne okradli sedmdesátiletého seniora. Podle policie ho v ulicích města nějakou dobu sledovali a poté mu vytrhli z ruky tašku s penězi a...

12. září 2025  14:39

OBRAZEM: Začalo to trabantem. Černý má v metropoli desítky děl, přibude obří vrak

U Nových Butovic v Praze vyroste mrakodrap nazvaný Top Tower, 125 metrů vysoká stavba bude opřena o deset metrů vyšší konstrukci znázorňující vrak lodi. Za projektem stojí výtvarník David Černý,...

12. září 2025  14:33

Polonahý muž vylezl v Praze na tramvaj a odmítal slézt. Zastavil provoz

Pražští policisté v pátek brzy ráno vyjížděli k nevšednímu případu. Zasahovali totiž u polonahého muže, který vylezl na tramvaj dopravního podniku a odmítal z ní slézt. Dechová zkouška dopadla...

12. září 2025  11:12,  aktualizováno  14:22

Excesy za povodní 2024: windsurfing, paddleboardy i plavání ve vzedmutých řekách

V září 2024 postihly Česko, hlavně jeho východní část, silné povodně. Zatímco moravskoslezskými městy a Hanou se valila voda, někteří jedinci pochopili varování meteorologů a katastrofické zprávy z...

12. září 2025  14:21

Pekarová prozradí důvod svého konce v politice v knize. Chce odejít do byznysu

Končící předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) má v plánu prozradit, kvůli jaké nemoci se nebude ucházet o další mandát. V rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedla, že své...

12. září 2025  14:19

Poláky pobouřila Trumpova slova. Ne, ruské drony nepřiletěly omylem, vzkázali

Polští představitelé odmítají tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého proniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru mohlo být omylem. Polsko a jeho spojenci poprvé od...

12. září 2025  9:49,  aktualizováno  14:14

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Lidovecký zastupitel svolává tryznu za zabitého Kirka v Týně. Mši povede kardinál Duka

Zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) na Facebooku oznámil, že se následující úterý bude konat Mše svatá za Charlie Kirka. Americký konzervativní aktivista a influencer ve středu zemřel...

12. září 2025  11:45,  aktualizováno  14:04

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun. Rozhodli o tom ve čtvrtek věřitelé. Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi...

12. září 2025  9:33,  aktualizováno  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.