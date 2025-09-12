Okamura mezi Bédou Trávníčkem a Mileiem. Lidé se baví jeho vystoupením

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Právě Javier Milei si své příznivce získal tím, že na předvolebních mítincích často nosil motorovou pilu. V zemi, kde inflace dosahuje stovek procent, slíbil razantně seškrtat veřejné výdaje. Okamura zvolil bezpečnější variantu se sekačkou na trávu. Uživatelům sociálních sítí ale podobnost s Mileovými vystoupeními neunikla. „Mami, můžeme dostat Mileie? – Ne, jednoho máme doma. Vypadá nějak takhle,“ utahuje si z Okamury jeden z obrázků.
V komentářích se pak objevily i posměšné poznámky o tom, že Okamura působí jako „Milei z dovozu“. Okamurovo hnutí čelilo stíhání za plakáty šířící nenávist, na kterých se objevily lidé černé pleti se zakrváceným nožem a heslem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“.
Podobně jako Milei plánoval zeštíhlit státní aparát i donedávna nejbohatší člověk světa Elon Musk, který se také nechal zvěčnit s motorovou pilou v ruce. Musk působil do května jako blízký poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Okamura v internetových vtípcích také působí jako hrdina videoher. Barevná kombinace i jeho postoj z mítinku se hodí do legendární „mlátičky“ Mortal Kombat, která začala vycházet v 90. letech.
O mnoho let později si získala srdce fanoušků další videohra z asijského prostředí, Ghost of Tsushima, kde hráč ovládá samuraje. I tam by se vtipálkům Okamura zamlouval. Hru ale raději překřtili na „Ghost of Czechia“, tedy Duch Česka.
Celý Okamurův outfit z ostravského mítinku přímo vybízel k tomu, aby byl předseda SPD přetvořen na legendárního Bédu Trávníčka, který byl dlouhá léta symbolem reklam obchodu se zahradnickými potřebami.
Béda Trávníček v 90. letech lákal i na kolo štěstí. Nyní to na internetu dělá Okamura.