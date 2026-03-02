Okamura kritizuje USA a Izrael za útok na Írán. Je v rozporu s chartou OSN, řekl

Diametrálně jinak se před ním před novináři vyjádřil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Pravděpodobně k tomu naši spojenci určitě měli nějaký zásadní důvod,“ řekl premiér k útoku Američanů a Izraele vůči Íránu.
„Podporovali terorismus všude ve světě,“ řekl Babiš o íránském režimu. Je podle něj důležité, aby válka skončila co nejdříve.
Okamura mluví na své voliče, řekl premiér. Jednání koaliční rady bylo zrušeno
„Pan Okamura mluví na své voliče,“ komentoval premiér po jednání Bezpečnostní rady státu Okamurovo vyjádření. Na jednání koaliční rady si ale nic podle Babiše vyříkávat nebudou. Byla totiž v pondělí zrušena.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu, jejímž cílem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit režimu v Teheránu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny, a pohrozil i dalšími odvetnými údery.