Je to vyvážený kompromis, říká Okamura ke snaze Pavla doplnit program vlády

„My jsme společně s našimi koaličními partnery pracovali na programovém prohlášení pečlivě, dlouhou dobu. To programové prohlášení je z našeho pohledu, mluvím za SPD, velice vyvážené, pozitivní pro občany České republiky. Přináší České republice a našim občanům vyšší životní úroveň, prosperitu, bezpečnost. Toto problémové prohlášení jsme komunikovali a máme vynikající zpětnou vazbu od našich voličů. Podporují nás v tomto vládním prohlášení,“ řekl iDNES.cz Tomio Okamura.
Na dotaz, zda jeho slova znamenají, že nevidí důvod program, na němž se shodla koalice ANO, SPD a Motoristů doplňovat, odvětil: „Ano, já si myslím, že to prohlášení je velmi vyvážené a je to zdařený kompromis mezi třemi koaličními stranami budoucí vládní koalice.“
Babiš po více než hodinové schůzce na Hradě k prezidentovým požadavkům na doplnění programu budoucí vlády řekl: „Poradíme se, jestli do toho prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne.“
Okamura s Babišem krátce po jednání šéfa ANO na Hradě hovořil. Ve čtvrtek bude koaliční jednání špiček ANO, SPD a Motoristů, ale nedá se čekat, že by se postoj Okamurova hnutí k možným úpravám programu, které chce prezident Pavel, změnil.
„Mě to úplně nepřekvapilo,“ komentoval šéf Sněmovny a SPD požadavky prezidenta Pavla na doplnění programu budoucí vlády.
Okamura den po zvolení do čela Sněmovny nařídil sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku, na což reagovali politici stran končící vládní koalice vyvěšením vlajek Ukrajiny z oken svých kanceláří ve Sněmovně.
„Co bude ve vládním prohlášení, je věcí příští vlády, a ne prezidenta. Petr Pavel ve volbách do poslanecké sněmovny, pokud vím, nekandidoval, proto by měl být v tomto smyslu zdrženlivý,“ sdělila iDNES.cz Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, která kandidovala a byla zvolena poslankyní za Okamurovo hnutí SPD.