Je to vyvážený kompromis, říká Okamura ke snaze Pavla doplnit program vlády

Josef Kopecký
Kateřina Vaníčková
,
  17:26
Požadavky prezidenta Petra Pavla na úpravu programového prohlášení, na němž se dohodlo hnutí ANO s koaličními partnery z hnutí SPD a Motoristů sobě, se nesetkaly s příznivou odezvou u šéfa Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury. Prezident do programu budoucí možné vlády chce doplnit zvyšování výdajů na obranu i postoj k ruské válce na Ukrajině.
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už se dohodli na koaliční smlouvě. Na snímku Tomio Okamura. (29. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Okamura nechal ukrajinskou vlajku sundat ve čtvrtek odpoledne. „Je to určitý...
Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (11. listopadu 2025)
Předseda Sněmovny s SPD Tomio Okamura přichází na koaliční jednání zástupců...
Tomio Okamura (SPD) dorazil na koaliční schůzku představitelů stran ANO, SPD a...
5 fotografií

„My jsme společně s našimi koaličními partnery pracovali na programovém prohlášení pečlivě, dlouhou dobu. To programové prohlášení je z našeho pohledu, mluvím za SPD, velice vyvážené, pozitivní pro občany České republiky. Přináší České republice a našim občanům vyšší životní úroveň, prosperitu, bezpečnost. Toto problémové prohlášení jsme komunikovali a máme vynikající zpětnou vazbu od našich voličů. Podporují nás v tomto vládním prohlášení,“ řekl iDNES.cz Tomio Okamura.

Na dotaz, zda jeho slova znamenají, že nevidí důvod program, na němž se shodla koalice ANO, SPD a Motoristů doplňovat, odvětil: „Ano, já si myslím, že to prohlášení je velmi vyvážené a je to zdařený kompromis mezi třemi koaličními stranami budoucí vládní koalice.“

Babiš byl na Hradě stručný. Řešení střetu zájmů má vysvětlit veřejně, slyšel od Pavla

Babiš po více než hodinové schůzce na Hradě k prezidentovým požadavkům na doplnění programu budoucí vlády řekl: „Poradíme se, jestli do toho prohlášení doplníme nějaké formulace, nebo ne.“

Okamura s Babišem krátce po jednání šéfa ANO na Hradě hovořil. Ve čtvrtek bude koaliční jednání špiček ANO, SPD a Motoristů, ale nedá se čekat, že by se postoj Okamurova hnutí k možným úpravám programu, které chce prezident Pavel, změnil.

Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO

„Mě to úplně nepřekvapilo,“ komentoval šéf Sněmovny a SPD požadavky prezidenta Pavla na doplnění programu budoucí vlády.

Okamura den po zvolení do čela Sněmovny nařídil sundat z budovy Sněmovny ukrajinskou vlajku, na což reagovali politici stran končící vládní koalice vyvěšením vlajek Ukrajiny z oken svých kanceláří ve Sněmovně.

„Co bude ve vládním prohlášení, je věcí příští vlády, a ne prezidenta. Petr Pavel ve volbách do poslanecké sněmovny, pokud vím, nekandidoval, proto by měl být v tomto smyslu zdrženlivý,“ sdělila iDNES.cz Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, která kandidovala a byla zvolena poslankyní za Okamurovo hnutí SPD.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Je to vyvážený kompromis, brání se Okamura doplnění programu, které chce Pavel

Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...

Požadavky prezidenta Petra Pavla na úpravu programového prohlášení, na němž se dohodlo hnutí ANO s koaličními partnery z hnutí SPD a Motoristů sobě, se nesetkaly s příznivou odezvou u šéfa Sněmovny a...

12. listopadu 2025  17:26

„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Zleva americký realitní developer a současný prezident Donald Trump a jeho...

Finančník Jeffrey Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, plyne podle amerických médií z e-mailů, které ve středu zveřejnili demokratičtí...

12. listopadu 2025  16:13,  aktualizováno  17:26

Němci zadrželi po příjezdu z Česka člena Hamásu. Sháněl zbraně pro útoky

ilustrační snímek

Německá policie zadržela po příjezdu z Česka člena palestinské teroristické organizace Hamás. Čelí podezření, že obstaral zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v...

12. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  17:22

Babiš se pouští do bitvy s Hradem, vláda bude až příští rok, říká politolog

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Prezident Petr Pavel nadále trvá na tom, aby předseda ANO Andrej Babiš veřejnosti vysvětlil, jak se hodlá vyhnout střetu zájmů. Politolog Jan Kubáček k jejich středeční schůzce říká, že se Babiš...

12. listopadu 2025  17:11

Nejsou to kněží, varuje biskupství před falešnými duchovními na západě Čech

Ilustrační snímek

V bezdružické farnosti na Tachovsku, která už více než 20 let neexistuje, páchají podle Biskupství plzeňského podvody dva muži, kteří se vydávají za duchovní. Prezentují se jako zástupci farnosti a...

12. listopadu 2025  16:56

Na Třebíčsku utratili 18 tisíc kachňat, další ohnisko ptačí chřipky bude následovat

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Ve velkochovu ve Valdíkově na Třebíčsku zasaženém ptačí chřipkou ve středu veterináři s hasiči utratili 18 tisíc přibližně týdenních kachňat. Většina z pěti tisíc dospělých kachen uhynula dřív, než...

12. listopadu 2025  12:21,  aktualizováno  16:45

Pavel o schůzce s Babišem: žádá změny v programu vlády kvůli Ukrajině a NATO

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Kancelář prezidenta republiky oznámila, že prezident Petr Pavel nadále požaduje, aby předseda hnutí ANO Andrej Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Pavel...

12. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:30

Volby do Senátu 2026: termín, volební obvody a pravidla

Jednání Senátu (2. července 2025)

V senátních volbách v říjnu 2026 se vymění třetina z 81 senátorů. Své nové zástupce Češi zvolí ve 27 obvodech.

12. listopadu 2025  16:30

Ukrajinská ministryně energetiky rezignovala, šéf spravedlnosti je mimo funkci

Ukrajinský ministr spravedlnosti, tehdy ještě ve funkci ministra energetiky,...

Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková oznámila, že podala demisi. Stalo se tak kvůli korupčnímu skandálu v ukrajinské energetice, v souvislosti s kterým prezident Volodymyr Zelenskyj...

12. listopadu 2025  8:49,  aktualizováno  16:28

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  16:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

12. listopadu 2025  11:27,  aktualizováno  16:02

Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy

Westfield Černý Most se po osmnácti měsících stavebních prací představuje v...

Pražské nákupní centrum na Černém Mostě prošlo po osmnácti měsících rozsáhlou modernizací a rozšířením. Nyní se představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. Práce probíhaly za...

12. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.