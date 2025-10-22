Okamura je pro lidovce nepřijatelný. Na předsedu Sněmovny nominují Bartoška

  19:48
Lidovci vyšlou do boje o post předsedy dolní komory bývalého místopředsedu Sněmovny Jana Bartoška. Poslanci KDU-ČSL se na tom domluvili na středečním jednání. Lídr SPD Tomio Okamura, kterého by podle dosavadních spekulací z povolebních jednání mohlo na pozici nominovat hnutí ANO, je pro lidovce nepřijatelný.
Lidovecký poslanec Jan Bartošek (27. května 2024)

Lidovecký poslanec Jan Bartošek (27. května 2024) | foto: Profimedia.cz

„Nám je zcela jasné, že tady v tom boji taháme za kratší konec. Ale myslíme si, že nepokusit se by byla velká chyba,“ podotkl šéf sněmovní frakce Tom Philipp.

Lidovci vyčítají Okamurovi zejména jeho pohled na zahraniční politiku. Konkrétně zmínili jeho postoje k Evropské unii, k Severoatlantické alianci a k ruské vojenské agresi na Ukrajině. Předseda Sněmovny hraje podle předsedy strany Marka Výborného významnou roli v parlamentní diplomacii a Okamura by nebyl vhodným reprezentantem Česka.

„Nezbude ani květinka!“ Protestující v Brně odmítají Macinku na životním prostředí

Od lidovců nedostane předseda SPD podle lidoveckého předsedy ani hlas. Dále připomněl, že volba členů vedení dolní komory, bude tajná. Uskuteční se na ustavující schůzi začátkem listopadu.

K rozhodnutí lidoveckého klubu přispělo podle představitelů KDU-ČSL i oznámení ODS, že do volby předsedy Sněmovny nikoho nominovat nebude. „I ostatní poslanci musí mít právo se rozhodnout,“ uvedl Výborný. Jednání o případné Bartoškově širší podpoře se podle Philippa ještě neuskutečnila, budou ji podle něj hledat i mezi poslanci budoucí koalice.

Neuhnou? Oslovili jsme poslance končící vlády, jestli by se „obětovali“ a šli s ANO

Pokud by byl Okamura zvolen, lidovci by verdikt podle svých zástupců respektovali. Okamura by ale podle nich neměl reprezentovat názory a postoje své či hnutí SPD, ale hájit jako třetí nejvyšší ústavní činitel zájmy Česka.

Klub KDU-ČSL ve středu také nominoval nynějšího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku do pozice předsedy sněmovního sociálního výboru. Dočasně, než Jurečka skončí v ministerské funkci, by výbor měla vést Monika Brzesková.

Lidovci budou obsazovat také předsednické místo v mediálním výboru, nominovali svého jihočeského poslance a bývalého náměstka tamního hejtmana Františka Talíře.

