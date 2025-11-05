Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
„Budu nestranným předsedou všech,“ slíbil Okamura. „Volební boj, ve kterém jsme stáli proti sobě, je za námi a před námi naopak společná práce ve prospěch naší země a našich občanů. Myslím, že v tomto ohledu bychom měli umět najít společnou řeč i vůli společně pracovat. Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochotný ji přijmout,“ řekl ve Sněmovně šéf SPD.
Volba čtyř místopředsedů Sněmovny
Poslanci nyní rozhodují o čtyřech nových místopředsedech dolní komory parlamentu, z toho dvě křesla má získat opozice, jak se na tom dohodla nová koalice.
ANO na pozici místopředsedy dolní komory parlamentu navrhla Patrika Nachera, Motoristé sobě Jiřího Bartáka.
Do volby jdou i dva bývalí místopředsedové Sněmovny Jan Skopeček z ODS a Olga Richterová od Pirátů. Se zastoupením Pirátů ve vedení Sněmovny ale ANO, SPD a Motoristé nepočítají.
Jedno křeslo místopředsedy má připadnout STAN, které chce navrhnout svého předsedu Víta Rakušana. Nyní ale zatím kandidovat nemůže, protože je ministrem vnitra v končící vládě Petra Fialy. Ta podá demisi po ustavující schůzi Sněmovny.
Fialova vláda rozhodne ve čtvrtek o své demisi
Po ustavující schůzi Sněmovny rozhodne ve čtvrtek dopoledne vláda Petra Fialy o své demisi.
Teprve potom může prezident Petr Pavel jmenovat nového premiéra. Šéf ve volbách vítězného ANO Andrej Babiše má zatím od Pavla jen pověření jednat o sestavení vlády.
Novou vládu by chtěl Babiš mít sestavenou do konce listopadu. Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Devět míst, včetně premiéra, obsadí ANO, tři SPD, Motoristé čtyři.