Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů

Josef Kopecký
  18:43aktualizováno  19:35
Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny. Dostal v tajné volbě 107 hlasů, jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek 81 hlasů. Se zvolením kandidáta SPD počítá koaliční smlouva, kterou uzavřeli politici ANO, SPD a Motoristů sobě. Na jejím základě má také vzniknout vláda Andreje Babiše.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

„Budu nestranným předsedou všech,“ slíbil Okamura. „Volební boj, ve kterém jsme stáli proti sobě, je za námi a před námi naopak společná práce ve prospěch naší země a našich občanů. Myslím, že v tomto ohledu bychom měli umět najít společnou řeč i vůli společně pracovat. Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochotný ji přijmout,“ řekl ve Sněmovně šéf SPD.

Volba čtyř místopředsedů Sněmovny

Poslanci nyní rozhodují o čtyřech nových místopředsedech dolní komory parlamentu, z toho dvě křesla má získat opozice, jak se na tom dohodla nová koalice.

ANO na pozici místopředsedy dolní komory parlamentu navrhla Patrika Nachera, Motoristé sobě Jiřího Bartáka.

Do volby jdou i dva bývalí místopředsedové Sněmovny Jan Skopeček z ODS a Olga Richterová od Pirátů. Se zastoupením Pirátů ve vedení Sněmovny ale ANO, SPD a Motoristé nepočítají.

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory parlamentu. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (5. listopadu 2025)
Ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Hayato Okamura (KDU-ČSL). (5. listopadu 2025)
107 fotografií

Jedno křeslo místopředsedy má připadnout STAN, které chce navrhnout svého předsedu Víta Rakušana. Nyní ale zatím kandidovat nemůže, protože je ministrem vnitra v končící vládě Petra Fialy. Ta podá demisi po ustavující schůzi Sněmovny.

Fialova vláda rozhodne ve čtvrtek o své demisi

Po ustavující schůzi Sněmovny rozhodne ve čtvrtek dopoledne vláda Petra Fialy o své demisi.

Teprve potom může prezident Petr Pavel jmenovat nového premiéra. Šéf ve volbách vítězného ANO Andrej Babiše má zatím od Pavla jen pověření jednat o sestavení vlády.

Novou vládu by chtěl Babiš mít sestavenou do konce listopadu. Politici ANO, SPD a Motoristé se zatím dohodli na počtu míst v příští vládě. Devět míst, včetně premiéra, obsadí ANO, tři SPD, Motoristé čtyři.

Vstoupit do diskuse (588 příspěvků)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Na koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, provoz je částečně obnoven

Ve Velimi na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem srazil vlak člověka, který nehodu přežil s těžkými poraněními. „Provoz na hlavní trati byl obnoven, vlaky v místě nehody jezdí sníženou...

5. listopadu 2025  19:21,  aktualizováno  19:41

Tajfun Kalmaegi zdevastoval kus Filipín. Mrtvých je 85, desítky dalších se pohřešují

Tajfun Kalmaegi, který v úterý zasáhl Filipíny, si už vyžádal nejméně 85 obětí. Dalších 75 lidí se stále pohřešuje. Tajfun se nyní podle předpovědi pohybuje západním směrem a meteorologové...

5. listopadu 2025  19:40

Poslanci zvolili šéfa SPD Tomia Okamuru do čela Sněmovny, dostal 107 hlasů

Předseda SPD Tomio Okamura byl zvolen předsedou Sněmovny. Dostal v tajné volbě 107 hlasů, jeho soupeř, lidovec Jan Bartošek 81 hlasů. Se zvolením kandidáta SPD počítá koaliční smlouva, kterou...

5. listopadu 2025  18:43,  aktualizováno  19:35

Německo nabízí Afgháncům peníze, pokud se vzdají azylu. USA vyhostí Jihosúdánce

Vláda v Berlíně nabízí Afgháncům peníze, pokud nebudou usilovat v Německu o azyl. Nabídka se týká těch, kteří mají nárok na podání žádosti o azyl kvůli tomu, že by jim ve vlasti hrozilo...

5. listopadu 2025  18:56

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Až do večerních hodin zůstal zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem byl zkrat a poškození trakčního vedení, možná...

5. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  18:53

Při požáru na Brněnsku zemřel starší muž, dům byl po střechu plný harampádí

Hasiči ve Veverské Bítýšce na Brněnsku zasahují u požáru střechy rodinného domu. Uvnitř našli mrtvého staršího muže, obyvatele domu. Patrně se nadýchal zplodin hoření. Vyhlásili druhý ze čtyř stupňů...

5. listopadu 2025  18:28

Konec těžby černého uhlí v Česku. Na Karvinsku vyvezou v lednu poslední vozík

Těžba černého uhlí v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku skončí k 31. lednu příštího roku. Z těžební společnosti OKD odejde ke stejnému datu 750 zaměstnanců a k 28. únoru dalších 150. Na odstupném jim...

5. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  18:18

Vítězný Mamdani inspiruje levici v Evropě. V Británii se dere dopředu jeho obdoba

Premium

Úspěšná kampaň demokrata Zohrana Mamdaniho, po které usedne do křesla newyorského starosty, je velkou vzpruhou i pro evropskou levici. Její zástupci z Francie či Německa se vydali za Mamdanim a jeho...

5. listopadu 2025

Můj bratr je vážná hrozba, varoval Hayato Okamura v emotivním projevu

Poslanec KDU-ČSL Hayato Okamura v emotivním projevu ve Sněmovně vyzval kolegy, aby jeho mladšího bratra, šéfa SPD Tomia Okamuru, nevolili šéfem dolní komory parlamentu. „Můj bratr je vážná...

5. listopadu 2025  16:44,  aktualizováno 

V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila

V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata, jejichž těžba by byla ekonomicky výhodná. Těžba zlata v Česku skončila v polovině 90. let, nyní se...

5. listopadu 2025  17:53

Exprezident Zeman podstoupil v Motole operaci. Jeho stav je stabilizovaný

Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu v motolské nemocnici podstoupil zákrok, který se týkal zažívacího traktu. Na sociální síti X o tom informoval jeho blízky spolupracovník Luboš Procházka....

5. listopadu 2025  17:47

Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice

Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě. Plán počítá s propojením hlavních dopravních uzlů rychlostí 200 kilometrů za hodinu a vyšší....

5. listopadu 2025  17:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.