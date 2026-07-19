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Legitimizujete diplomacii rukojmích, nařkl Hřib Okamuru. Ten se hájí českými zájmy

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  12:10aktualizováno  12:27
Tomio Okamura (2. února 2026)

Tomio Okamura (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Šéf Pirátů Zdeněk Hřib v nedělním duelu na CNN Prima NEWS kritizoval plánovanou cestu předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) do Číny. Reagoval tak na nedávné zadržení českého občana v Číně, které podle něj přímo souvisí s odhalením čínského špióna v Praze. Okamura jakoukoliv spojitost odmítá a cestu hájí ekonomickými zájmy.

„Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí,“ prohlásil předseda Sněmovny.

Svou cestu hájí ekonomickými zájmy a snahou pomoci českým firmám. „Čína je po Německu druhým největším importním partnerem České republiky. Chceme obrátit ten poměr tak, aby jsme i my více exportovali,“ vysvětlil Okamura s tím, že v zemi plánuje jednat také o bezvízovém styku pro české turisty nebo o obnovení přímých leteckých linek.

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Šéf Pirátů Hřib však návštěvu považuje za chybu a krok, který zemi spíše poškodí. „Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To je jejich hostage diplomacy (zajatecká diplomacie – pozn. red.), to znamená diplomacie pomocí rukojmí,“ oponoval Hřib. Podle něj Peking na zatčení svých agentů v zahraničí reaguje stejnou taktikou. „V momentě, kdy jakákoliv západní země chytne nějakého čínského špióna při činu, tak Čína následně sebere nějakého úplně náhodného nešťastníka z té samé země,“ dodal.

Kritikou Hřib nešetřil ani při hodnocení dřívějších ekonomických slibů, které v minulosti provázely například cesty prezidenta Miloše Zemana. „Grandiózní sliby tady byly, nic z toho se prakticky nestalo. Číňané tady udělali jen akvizice fotbalového klubu a nějakého strojírenského podniku. Reálně sem nedonesli žádné know-how, nevytvořili žádná nová pracovní místa,“ podotkl Hřib.

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Sešlo tak mimo jiné i z dlouho diskutovaného vyjednávání o zapůjčení pandy velké pro pražskou zoologickou zahradu. Hřib to v debatě hned srovnal s jiným asijským partnerem. Dle svých slov s Tchajwanci v minulosti dojednal luskouna.

Terakotová armáda není „hitparáda“, říká Hřib

Horkou půdou se stala otázka asijské kulturní diplomacie, kterou otevřel Zdeněk Hřib kritickou vzpomínkou na minulé výstavy. „Terakotová armáda, to není žádná hitparáda. Ta už tady byla několikrát v minulých letech. Byli tady repliky, byli tady originály. Mně to připomíná trošku tu pandí diplomacii, kde nám slibovali tu pandu, nic se nestalo,“ prohlásil Hřib s tím, že pro hlavní město raději vyjednal luskouna z Tchaj-wanu, což označil za evropský unikát.

Šéf SPD Tomio Okamura však Hřibovo tvrzení okamžitě napadl a obvinil ho z neznalosti faktů. „Já tady mám oficiální dokument z Národního muzea a originály terakotové armády, ta výstava tady nebyla ani jednou,“ reagoval ostře Okamura a dodal, že v Česku byli v roce 2014 pouze dva originální bojovníci pro kontext, nikoliv celá expozice.

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Podle šéfa SPD navíc Piráti záměrně poškozují českou ekonomiku, když blokují příliv čínských turistů, kteří u nás v průměru utratí „přes 5 000 korun na osobu za den“.

Hřib však oponoval, že masový turismus z Číny Praze nic zásadního nepřináší. „Ono to naopak zdraží bydlení pro naše lidi. Ti turisté se totiž často pojí s negativními jevy typu Airbnb (sdílené bydlení pozn. redaktora), které vyhání místní obyvatele z centra,“ kontroval šéf Pirátů.

Investice Čína vs. Tchaj-wan

V otázce zahraničních investic a orientace na Čínu nebo Tchaj-wan použil Hřib velmi ostrá slova na adresu Pekingu. „Ten rozdíl je ve strategičnosti těch partnerství. Zatímco Čína sem prodávala levné šunty, tak Tchaj-wan tady dělá investice související například s výrobou čipů,“ prohlásil Hřib a dodal, že z pohledu ceny a výkonu je pro Českou republiku výhodnější a strategičtější partner právě Tchaj-wan.

Tomio Okamura to však označil za amatérské představy a připomněl, že Čína představuje šedesátkrát větší trh. „Stejně jako ostatní západní demokratické země je správné a zcela pragmatické, abychom ten byznys tam navýšili,“ kontroval Okamura. Ztrátu čínských investic, které podle něj nyní končí v Německu nebo Maďarsku, připsal na vrub politice minulé Fialovy vlády a cestám předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové a šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.

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