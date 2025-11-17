Opět ztrácíme svobodu. To, za co jsme kolem roku 1989 bojovali, řekl Okamura

Předseda SPD Tomio Okamura přišel v pondělí u příležitosti oslav 17. listopadu k Hlávkovým kolejím, aby uctil památku Jana Opletala, který zahynul v roce 1939 při zásahu nacistických okupantů proti studentům.
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...

Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (17. listopadu 2025) | foto: MAFRA

Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
Pietní shromáždění před Hlávkovou kolejí k připomenutí Dne boje za svobodu a...
„Připomínáme si hrdinný a statečný boj za svobodu a demokracii. Myslím si, že tato témata jsou stále aktuální. Opět totiž ztrácíme svobodu. To, za co jsme bojovali kolem roku 1989, to, co jsme společně prosazovali. Aby byla demokracie a svoboda slova,“ řekl Okamura.

„Dnes se v podstatě vyhazují lidé z práce za určité názory a hrozí i vězení za určité názory. Ta témata jsou stále aktuální. Je potřeba pořád citovat odkaz tohoto svátku,“ dodal.

Předseda Sněmovny také kritizoval pískání na politiky za odlišné názory.„Je to svátek, co si připomínáme boj za svobodu a demokracii, takže by bylo pro mě lepší, kdyby lidé s jinými názory třeba na sebe nepískali. Moc nejsem pro to, aby se za odlišné názory pískalo, ale aby se odlišné názory respektovaly,“ řekl Okamura.

Předseda Sněmovny před kolejemi narazil na odpor. „Je to hanba. Je to hanba, že pomáháte Babišovi. Jseš zmetek slizkej,“ pořvával na Okamuru postarší pán.

Okamura čelí kritice, že nešel na Národní třídu

Předseda STAN Vít Rakušan kritizoval Okamurovu neúčast na pražské Národní třídě, která je tradičním centrem připomínky událostí z listopadu 1989.

Okamura prostřednictvím mluvčí předem oznámil, že návštěvu Národní třídy neplánuje. Účastnil se dnešní piety u Hlávkovy koleje a v ruzyňských kasárnách se má zúčastnit vzpomínkové akce na oběti nacistů z roku 1939.

„To, že nepřijde 17. listopadu předseda Poslanecké sněmovny na Národní třídu, považuji opravdu za ostudu a za věc, která je bezprecedentní,“ prohlásil Rakušan.

Kritikou nešetřila ani Okamurova předchůdkyně v čele Sněmovny. „Mrzí mě, že současný předseda Poslanecké sněmovny nechápe důležitost tohoto svátku. A jestli se dnes neukáže, chápu to jako urážku celé instituce,“ vyjádřila se novinářům Markéta Pekarová Adamová.

17. listopadu 2025

Opět ztrácíme svobodu. To, za co jsme kolem roku 1989 bojovali, řekl Okamura

