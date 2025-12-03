U Okamurovy vily zmizela ukrajinská vlajka. My jsme ji nesundali, tvrdí policisté

O události z úterního podvečera informoval Deník N s tím, že organizátorem sousedské iniciativy byl podnikatel Radek Janata, který na soukromém pozemku, jenž sousedí s domem šéfa SPD, nechal postavit stožár s vlajkou Ukrajiny. Janata jej označil jako stožár „svědomí Tomia Okamury“.
Podle Deníku N na místo následně ihned dorazily tři policejní auta, přičemž policisté ztotožnili několik Okamurových sousedů a požádali Janatu, aby vlajku sundal, ten to však odmítl. Policisté tak následně měli přivolat firmu, aby vlajku i stožár zlikvidovala.
Mluvčí policejní ochranné služby Tomáš Procházka pro iDNES.cz odmítl, že by policisté vlajku nechali odstranit. Okamurovy sousedy policejní ochranka podle Procházky pouze ztotožnila a na místě pak prověřovala, zda není Okamura jako chráněná osoba nějak ohrožován.
„Ochranná služba Policie České republiky skutečně prověřovala možné protiprávní jednání několika osob v bezprostřední blízkosti objektu bydliště chráněné osoby předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jednoznačně odmítáme tvrzení, že bychom uvedenou vlajku nechali z místa odstranit,“ oznámil Procházka.
Vlajky Ukrajiny se u Okamurova domu objevily i 17. listopadu. Tehdy někdo rozvěsil několik vlajek na plotě jeho domu. K činu se přihlásila skupina Sametoví pamětníci s tím, že chtěla vyjádřit nespokojenost s chováním představitelů země.
„Je smutné, že si český státní svátek někteří aktivisté připomínají ničením veřejného a soukromého majetku,“ reagoval krátce po události Okamura.
Šéf SPD nechal ze sněmovní budovy den po svém zvolení předsedou Sněmovny odstranit ukrajinskou vlajku. Ta visela na sídle dolní parlamentní komory od začátku ruské vojenské invaze v únoru 2022 jako symbol podpory napadené zemi. Politici končící vládní koalice a Pirátů to označili za ostudný, zbabělý či hanebný krok. Okamura své rozhodnutí vysvětlil tak, že plní předvolební slib SPD o tom, že na českých veřejných budovách budou jen české vlajky.
|
