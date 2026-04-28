Okamura přijal čínského velvyslance. Chce tu více turistů, řešili i novou přímou linku

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se v úterý setkal s čínským velvyslancem Feng Piaem. Přijal ho na základě žádosti Číny. Hovořili mimo jiné o tom, jak zvýšit počet přijíždějících čínských turistů, kteří jsou podle Okamury na světové špičce v útratách na osobu. Podle něj by to byl vítaný ekonomický příjem do českého státního rozpočtu.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura se setkal s čínským velvyslancem Feng Piaem. (28. dubna 2026) | foto: Tomio Okamura/X

Velvyslanec Čínské lidové republiky v Česku Feng Piao (2022)
„Zároveň jsme jednali o otevření nové přímé letecké linky, která by usnadnila nárůst turistického ruchu mezi oběma zeměmi. Naše vláda aktivně buduje spolupráci se zeměmi celého světa a otvíráme další možnosti i našim firmám,“ uvedl Okamura.

Čínští turisté se podle dat státní agentury CzechTourism postupně vrací do Česka. V prvním čtvrtletí 2025 jich přicestovalo 29 987, proti stejnému období roku 2024 téměř o dvě pětiny více. Turismus čínských turistů omezila pandemie covidu-19. V prvním čtvrtletí 2019 před pandemií Česko navštívilo 90 877 turistů z Číny.

Vláda zatrhla Vystrčilovi letoun na Tchaj-wan. Ať cestuje linkou, řekl Babiš

Číňané patří k turistickým skupinám, které v Česku utrácí nejvíce peněz. Podle průzkumu agentury CzechTourism čínští turisté v Česku před dvěma lety utratili průměrně 3932 korun na osobu a den, průměr za všechny zahraniční návštěvníky byl 2517 korun.

Česko-čínské vztahy se podle webu českého ministerstva zahraničí vyvíjejí bez výraznějších problémů v možnostech, které předurčuje rozdílnost jejich politických systémů a geografické rozlohy. „I když ČR je co do velikosti a vlivu na mezinárodní dění s Čínskou lidovou republikou sama těžko souměřitelná, její pozici posiluje celková mezinárodní váha Evropské unie, jejímž členem je ČR od roku 2004,“ dodává úřad.

Macinka se v Mnichově sešel s čínským i černohorským protějškem. Domlouvali spolupráci

Česká kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba (BIS) dříve uvedla, že čínské tajné služby patří spolu s ruskými v Česku k nejaktivnějším. Dále BIS identifikovala čínské snahy aktivně zasahovat do české politiky, diplomacie a ekonomiky.

Letos v lednu policie zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc.

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Jakou část ČR nejvíce zasáhla radioaktivita z Černobylu? Meteorologové ukázali mapu

Elektrárna Černobyl po havárii v roce 1986

Svět si v neděli připomněl 40 let od nejhorší jaderné katastrofy ve své historii, výbuch v elektrárně v Černobylu. Radioaktivní mrak zasáhl jak Ukrajinu a Bělorusko, tak i velkou část Evropy. Kde...

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

28. dubna 2026  17:12

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Kateřina Daczická (ODS)

Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské...

28. dubna 2026  16:57

Okamura přijal čínského velvyslance. Chce tu více turistů, řešili i novou přímou linku

Předseda Sněmovny Tomio Okamura se setkal s čínským velvyslancem Feng Piaem....

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se v úterý setkal s čínským velvyslancem Feng Piaem. Přijal ho na základě žádosti Číny. Hovořili mimo jiné o tom, jak zvýšit počet přijíždějících čínských...

28. dubna 2026  16:56

Pachatel i okolí pod kontrolou! Policisté se strážníky cvičili společný postup

Policisté ČR a českobudějovičtí strážníci spolu cvičili zásah proti ozbrojeným...

„Pachatel! Má zbraň! Městská policie. Vyjdi ven!“ volá strážník, když otvírá dveře v pokoji. Za nimi se ukrývá muž, který má v ruce sekyru. Pokládá ji na zem a vychází. Uposlechne výzvy, aby si lehl...

28. dubna 2026  16:50

Orbán nabídl odstoupení z čela Fideszu, o rezignaci rozhodne sněm

Aktualizujeme
Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti hovoří ke svým příznivcům po oznámení...

Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz, ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to řekl jeden z poslanců Orbánovy strany.

28. dubna 2026  16:49

Mediální výbor vyzve Klempíře ke stažení zákona, opozice využila převahy hlasů

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Mediální výbor vyzve ministra kultury Otu Klempíře ke stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Opoziční poslanec a šéf mediálního výboru František Talíř (KDU-ČSL) předložil bod a využil...

28. dubna 2026  16:46

Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině

Obytná budova zničena po ruských útocích ve městě Konstantynivka. (13. října...

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý na sociální síti X uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese...

28. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:40

Chtěl zabíjet pro legraci, řekla žalobkyně o mladíkovi. Inspirovali jej teroristé

Obžalovaný vchází do jednací síně Krajského soudu v Brně, který pokračuje v...

Zhlédl se v teroristických organizacích a chtěl zjistit, jaké to je zabít člověka. Tyto motivy po dobu několika let vedly mladíka z Brna k sérii trestných činů. Vyvrcholily pokusem o vraždu muže bez...

28. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  16:32

Rusové dostali výprask na Sahaře. Začíná to připomínat ztrátu Sýrie, tuší

Premium
Pouštní národ. Tuaregové si dělají nárok na území dvakrát větší než Německo,...

Ruské vojenské angažmá v západní Africe se možná pomalu blíží ke konci. Africký korpus se o víkendu stáhl z města Kidal na severu Mali a tuarežští a islamističtí povstalci se zmocnili slušného...

28. dubna 2026  16:32

Léto už v květnu? Podívejte se, kolik má být o prodlouženém víkendu

ilustrační snímek

Po chladnějším začátku jara čeká Česko výrazná změna. O víkendu dorazí první letní počasí tohoto roku, teploty se dostanou poprvé i nad 25 stupňů Celsia. Nejtepleji má být v Čechách, uvedl Český...

28. dubna 2026  16:31

Trump při setkání s králem porušil protokol. Poklepal ho po rameni

Donald Trump a král Karel III. (27. dubna 2026)

Americký prezident Donald Trump při pondělním přivítání britského krále Karla III. v Bílém domě porušil královský protokol. Po oficiálním pozdravu ho totiž při odchodu lehce poklepal po rameni a...

28. dubna 2026  16:29

Největší sucho za desítky let. Třeboňským rybníkům chybí už přes 20 procent vody

Rybáři loví rybník Rožmberk (17. října 2025)

Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu přes 20 procent vody. A kvůli suchému východnímu větru jejich hladina dál klesá. Na duben je podobné sucho neobvyklé a je největší za několik desítek...

28. dubna 2026  16:27

