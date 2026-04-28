Okamura přijal čínského velvyslance. Chce tu více turistů, řešili i novou přímou linku

„Zároveň jsme jednali o otevření nové přímé letecké linky, která by usnadnila nárůst turistického ruchu mezi oběma zeměmi. Naše vláda aktivně buduje spolupráci se zeměmi celého světa a otvíráme další možnosti i našim firmám,“ uvedl Okamura.
Čínští turisté se podle dat státní agentury CzechTourism postupně vrací do Česka. V prvním čtvrtletí 2025 jich přicestovalo 29 987, proti stejnému období roku 2024 téměř o dvě pětiny více. Turismus čínských turistů omezila pandemie covidu-19. V prvním čtvrtletí 2019 před pandemií Česko navštívilo 90 877 turistů z Číny.
Číňané patří k turistickým skupinám, které v Česku utrácí nejvíce peněz. Podle průzkumu agentury CzechTourism čínští turisté v Česku před dvěma lety utratili průměrně 3932 korun na osobu a den, průměr za všechny zahraniční návštěvníky byl 2517 korun.
Česko-čínské vztahy se podle webu českého ministerstva zahraničí vyvíjejí bez výraznějších problémů v možnostech, které předurčuje rozdílnost jejich politických systémů a geografické rozlohy. „I když ČR je co do velikosti a vlivu na mezinárodní dění s Čínskou lidovou republikou sama těžko souměřitelná, její pozici posiluje celková mezinárodní váha Evropské unie, jejímž členem je ČR od roku 2004,“ dodává úřad.
Česká kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba (BIS) dříve uvedla, že čínské tajné služby patří spolu s ruskými v Česku k nejaktivnějším. Dále BIS identifikovala čínské snahy aktivně zasahovat do české politiky, diplomacie a ekonomiky.
Letos v lednu policie zadržela člověka, který je podezřelý z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc.