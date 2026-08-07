„Poté, co jsem na případ nebezpečné jízdy Ukrajince na dálnici D1, který vstal za jízdy na sedačku, minulý měsíc upozornil, přišel Ukrajinec Vasyl Jaroslavovyč Tulajdan kvůli nebezpečné jízdě o řidičský průkaz. A v reakci natočil video, kde mě vulgárně urážel. Já se samozřejmě nenechám odradit a prosazuji vyhoštění tohoto arogantního Ukrajince z ČR. Ať jde do první linie, když má tolik energie!“ napsal na Facebooku Okamura.
Tulajdan se ve videu, na které jako první upozornilo portál Aktuálně.cz, vyjadřuje nevybíravě o „úzkookém kohoutovi“, přičemž slovo, které použil, se v žargonu používá i jako hanlivé označení homosexuálů.
„Nenechám se zastrašit vulgárními a arogantními Ukrajinci, kteří u nás porušují zákon a ohrožují naše občany! Tito lidé nejsou pro naši zemi žádným přínosem a podle mě by v ČR neměli pobývat,“ napsal pak na své facebookové stránce Okamura a vyjádřil přání, aby ukrajinský muž zamířil do první bojové linie.
Předtím v červnu pobouřeně předseda Sněmovny a SPD reagoval na video zachycující posádku luxusního vozu na dálnici D1. Řidič během jízdy v levém pruhu zcela opustil volant, aktivoval autopilota a střešním oknem vylezl ven z jedoucího auta, aby za smíchu spolujezdců pořídil záběry na mobilní telefon. Tím řidičem byl právě Tulajdan.