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Okamura chce, aby teď prioritu mělo rušení televizních a rozhlasových poplatků

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  8:55

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura. (7. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Špičky vládní koalice jednají před zasedáním vlády. Kromě novely školského zákona, která se týká změny financování asistentů pedagoga, řeší také harmonogram nejbližších schůzí Sněmovny. Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura by chtěl mimo jiné urychlit projednávání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.

Ve Sněmovně se podle něj koalice pokusí zrychlit projednávání řady předpisů, které na ni čekají.

Okamura by byl rád, aby prioritou bylo zrušení televizních a rozhlasových poplatků. „Já už se na to ptám od jara a nějak se to pořád posouvá. Já myslím, že už je nejvyšší čas,“ řekl před jednáním.

Vláda projedná návrh, který má zajistit změnu financování asistentů pedagoga

Chce také slyšet názor koaličních partnerů na možnost příjezdu lidí z Ukrajiny kvůli válce, kterou Rusko rozpoutalo proti Ukrajině, a kvůli nadcházející zimě.

Kritizuje i plán ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO zvýšit kvóty pro nábor zahraničních pracovníků z Filipín. „Minimálně voliči SPD jsou s tím velmi nespokojení,“ řekl Okamura.

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