Předseda Poslanecké sněmovny Okamura v neděli odletí na několikadenní návštěvu Číny. Vládní koalice dlouhodobě poukazuje na zhoršené vztahy s touto velmocí a obviňuje z jejich úpadku například předsedu Senátu z opoziční ODS Miloše Vystrčila, který opakovaně navštívil Tchaj-wan.
Podle Hály je však příčinu pošramocených vztahů nutné hledat jinde.
Česko by mělo mít podle Hály o korektní vztahy s Čínou zájem, ale upozorňuje, že toho nelze dosáhnout jednostrannými ústupky. „Viděli jsme, jak se taková taktika vyplatila Miloši Zemanovi.“