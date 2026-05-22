Okamura prosazuje, aby Sněmovna příští týden zvolila členy Rady České televize

Součástí volebního bloku je i volba poslední neobsazené funkce místopředsedy Sněmovny, na kterou má podle politických dohod nárok hnutí STAN. Koalice ale neumožnila zvolení exministra vnitra Víta Rakušana a opoziční hnutí nyní navrhuje Barboru Urbanovou.
„Nicméně budeme bavit o poznatcích, co se týče volby radních České televize. Budeme to vyhodnocovat komplexně na pondělní koaliční radě,“ připustil šéf Sněmovny a SPD, že to tak dopadnout nemusí.
O volbě radních ČT se podle něj bude koalice bavit společně s výsledky meziresortního připomínkového řízení k návrhu ministra kultury Oto Klempíře, který má zrušit měsíční koncesionářské poplatky České televizi a Českému rozhlasu.
Přesně před měsícem si opozice vynutila ve Sněmovně odložení volby Rady ČT. Hrozila, že zablokuje Sněmovnu a koalice nakonec zařazení volebního bloku do programu vůbec nenavrhla.
„Je naprosto nepřípustné, aby k této volbě došlo,“ řekl tehdy šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Na tomto postupu jsme domluveni, je koordinován v rámci celé opozice,“ dodal. Potvrdili to následně i zástupci všech dalších opozičních stran.
Politici z mediálního výboru na začátku dubna zúžili počet kandidátů na osmnáct, z nichž poslanci vyberou šest. Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.
Opoziční poslanci chtějí, aby se před volbou členů Rady ČT objasnilo podezření, že někteří členové Rady ČT, kteří mohou být zvoleni znovu, přijali úplatky při volbě generálního ředitele.
Nahrávku, na níž údajně mluví Pavel Matocha s Romanem Bradáčem o nedoplatku ve výši půl milionu korun, zveřejnil novinář Marek Wollner.
V pravomoci Rady ČT je jmenování a odvolání generálního ředitele i schvalování rozpočtu televize.
Výběr nových radních se koná v době, kdy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě chystá návrh na zrušení poplatků a změnu financování veřejnoprávních médií.
V neděli, den před koaliční radou, která to má řešit, se kvůli tomu uskuteční další akce sdružení Milion chvilek pro demokracii – pochod, který skončí před Úřadem vlády.
Místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher iDNES.cz řekl, že už má hotový návrh, který počítá s částečným rušením poplatků, aby od nich byly v první fázi zbaveni lidé nad 65 let.
Do sněmovního systému ho ale zatím nevložil a podrobněji ho slíbil představit příští týden – až po jednání koaliční rady, která projedná připomínky k návrhu ministra Klempíře.