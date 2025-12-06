Budoucí koalice se shodla na snížení počtu sněmovních podvýborů, oznámil Okamura

  21:07
Budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury dohodla na snížení počtu podvýborů v dolní parlamentní komoře. Slibuje si od toho úsporu deseti milionů korun na funkčních příplatcích. Okamura to dnes oznámil na sociální síti. Poukázal na to, že v minulém čtyřletém funkčním období působilo ve Sněmovně 63 podvýborů, z nich některé se sešly k jednání jen třikrát.

Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5. listopadu 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„V nově vznikající naší vládní koalici jsem se domluvili, že snížíme počet sněmovních podvýborů,“ uvedl Okamura. Podle něj předseda podvýboru bere funkční příplatky stejné jako místopředseda výboru, což podle předsedy Sněmovny vychází celkem na zhruba jeden milion korun za celé čtyři roky. Okamura neuvedl, které podvýbory, jichž by mělo být deset, by neměly být kvůli úsporám obnoveny.

Základní hrubý měsíční plat poslance nyní činí 109.500 korun, předseda podvýboru má díky příplatku zhruba 131.800 korun měsíčně.

Okamura připomněl, že o úspory se snaží při nákupu letenek a omezení zahraničních cest poslanců. Nová koalice navíc předložila návrh na pětileté zmrazení platů politiků, které se jí ale zřejmě nepodaří prosadit do konce roku. Předseda ANO a pravděpodobný premiér Andrej Babiš už uvedl, že návrh na nezvyšování platů vrcholných státních představitelů by mohl platit od roku 2027.

Ministři za SPD budou proti pokračování muniční iniciativy, řekl Okamura

Letošní výši platů státních představitelů prosadila dosavadní vládní koalice letos v březnu přes veto prezidenta, přičemž Senát její přijetí pouze umožnil. Platy vrcholných politiků se v porovnání s předchozím obdobím zvýšily o sedm procent.

Pokud novela ANO, SPD a Motoristů nebude včas schválena, zvýší se platy od příštího roku zhruba o pět procent. Plat řadového poslance by vzrostl o 5500 Kč na 115.000 korun. Premiér a šéfové parlamentních komor by poprvé pobírali více než 300.000 korun hrubého měsíčně. Prezident by dostával 383.200 korun, o 18.200 Kč více než letos.

