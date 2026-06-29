Okamura a Vystrčil vystoupí na summitu NATO v Turecku, navštíví i továrnu na drony

Celá událost je z bezpečnostních důvodů bez účasti médií a širší delegace. Výstup pro média by oba státníci měli poskytnout odpoledne po jednání NATO.
Okamura a Vystrčil přicestovali do tureckého Istanbulu na parlamentní summit NATO už v neděli odpoledne. Událost předchází summitu v Ankaře, kvůli kterému podal prezident Petr Pavel kompetenční žalobu na vládu.
Už před odletem Okamura i Vystrčil pro média uvedli, že budou řešit především témata spojená s výdaji na obranu a Ukrajinu. Zároveň ale šéf Poslanecké sněmovny Tomio Okamura sdělil, že neví, s jakým vystoupením Vystrčil na summit míří.
„Co tam bude prezentovat pan Vystrčil nám neříkal. Ale je to opozice, takže předpokládám, že bude říkat to samé, co pan Rakušan, pan Hřib a pan Kupka a podobně,“ řekl Okamura novinářům na tiskovém brífinku před odletem.
Dodal, že Vystrčil bude hlasem opozice. „Vím, že to budou opoziční názory, ale s námi to nekonzultoval. Dobrou zprávou ale je, že všichni v zahraničí ví, že v České republice má hlavní pravomoc Poslanecká sněmovna,“ doplnil.
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Skutečnost, že mají oba státníci odlišné postoje k zahraniční politice, se přitom projevuje dlouhodobě. Tento summit není výjimkou. Oba šéfové komor parlamentu dorazili odděleně a každý z nich měl samostatnou tiskovou konferenci před odletem.
První vystoupil Vystrčil, který ale na dotazy novinářů na spolupráci s Okamurou odpověděl, že obě kanceláře jsou v kontaktu a že bude zastávat stanovy současné vlády.
„Předpokládám, že tam budeme společně prosazovat stanovy, které jsou uvedené v programovém prohlášení této vlády. To znamená, že Česká republika je a bude pevnou součástí NATO,“ řekl Vystrčil k summitu v Istanbulu s tím, že ve své řeči na zasedání NATO bude klást důraz na jednotnou Evropu.
„Zdůrazním, že si musíme uvědomit, že musí Evropa převzít větší díl odpovědnosti za svojí obranu, aby byl posílen evropský pilíř NATO a abychom nadále společně drželi při sobě,“ uvedl Vystrčil.
Okamura zase počítá s tím, že bude zahraničním partnerům vysvětlovat nesplnění hranice dvou procent HDP na obranu.
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„Naše vládní koalice odsouhlasila, že se budeme snažit o plnění výdajů dvě procenta HDP na obranu, což je Český závazek v letošním roce. Samozřejmě musíme vysvětlovat zahraničním partnerům i to, proč bývalá Fialova vládní koalice nedodržela v loňském roce ta dvě procenta a to je problém. Už se nás na to samozřejmě v zahraničí ptají,“ doplnil.
Velkým tématem summitu bude podle Okamury také budoucnost Ukrajiny. „Já za sebe říkám, že peníze na podporu Ukrajiny v českém rozpočtu nejsou. Z tohoto důvodu i naše vláda už nedává žádné peníze ze státního rozpočtu neposíláme, ani neposíláme přímo žádné zbraně,“ řekl Okamura.
Pře o podporu Ukrajiny
Právě téma Ukrajiny oba státníky výrazně rozděluje. Předsedové komor parlamentu budou Česko společně reprezentovat podruhé. V únoru společně navštívili jednání předsedů parlamentů visegrádské čtyřky, na kterém se také přeli kvůli Ukrajině.
Zatímco Okamura souhlasil s maďarskou kritikou Evropské komise, šéf Senátu zase s Poláky spíše upozorňoval, že náš soupeř je na Východě, nikoliv v Bruselu.
„Musíme zabránit tomu, aby klimatická politika Evropské komise zničila náš průmysl. Naše nová česká vláda se nechce podílet na dalších ekologických regulacích. Jsme přesvědčeni, že je třeba nejen odsunout platnost, ale kompletně zrušit nové emisní povolenky ETS2 i zrušit zákaz aut na spalovací motory od roku 2035,“ prohlásil tehdy Okamura v Budapešti.
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Mezi předsedy Sněmovny a Senátu panuje už delší dobu napětí. To bylo vidět nejen v Budapešti, ale také nedávno v televizní debatě na CNN Prima News. Dusno bylo zejména kvůli pomoci Ukrajině. Okamuru nenechala klidným Vystrčilova slova o tom, že si podle něj šéf SPD přeje, aby Ukrajina ve válce s Ruskem kapitulovala.
„Je potřeba vyvrátit ty lži, ale naštěstí už vás, pane předsedo Senátu, každý zná. Vy lžete, kudy chodíte,“ naštval se Okamura.
Vystrčil pak obvinění taktéž nenechal bez odezvy. „Vyprošuji si, aby tohle pan předseda říkal. Tohle chování si nechte do Sněmovny na svoji pozici předsedy. Dáváte tím krásný příklad ostatním, jak je správné se chovat,“ reagoval šéf Senátu. O Okamurovi dále řekl, že mluví „prokremelsky“.
Okamura i Vystrčil by podle programu měli v pondělí vystoupit s proslovem. Vystoupit by na místě měl i turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan a předseda Parlamentního shromáždění Marcos Perestrello.