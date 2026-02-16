Takovou praxi potvrzuje bývalá vrchní sestra sterilizace z Litoměřic Monika Pánková. „Vedení nemocnice mě k tomu opakovaně nutilo. Já odmítala,“ říká redakci iDNES.cz zdravotnice, která je kvůli sporům s vedením už devátý měsíc na nemocenské.
Koncem ledna zkontrolovali sterilizace v litoměřické i nejméně dalších dvou nemocnicích Krajské zdravotní inspektoři Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Výsledky zatím zveřejnit nemohou, ale podle zjištění redakce iDNES.cz našli ve skladech věci, které tam rozhodně být neměly.
V Litoměřicích skladovali kromě prošlých obinadel i opakovaně sterilizovaný trokar, trubičku s jehlou používanou při laparoskopické operaci ke vstupu do břišní dutiny. Byla přitom jen na jedno použití.