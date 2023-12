Rány z ohňostrojů teď lidé vnímají jako rány ze zbraně, varuje psycholog

Jen několik hodin po čtvrteční odpolední střelbě na Filozofické fakultě, kde střelec zabil 14 lidí, se v centru Prahy začaly ozývat další rány. Spoustu lidí vyděsily. Záhy se ukázalo, že jde o petardy a ohňostroje.

„Běžte s těma ohňostrojema dneska fakt do prd*le. Klepu se a to studuju ‚jen‘ vedle FF UK,“ napsala na sítí X ve čtvrtek kolem 18. hodiny studentka Veronika.

Zatrnulo zejména lidem v ulicích. „Byl jsem u metra na Strašnické, těch prvních pár ran opravdu nic moc,“ svěřil se Tomáš.

Kolem půlnoci se objevila upozornění na další výbuchy petard. Lidé na sociálních sítích okamžitě začali odpalování odsuzovat a vyzývat, aby ohňostroje pro letošek zůstaly v krabicích. Stěžovali si i lidé z jiných měst Česka, třeba Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Nezapomenutelné vzpomínky neodstraníte

Psycholog Jeroným Klimeš vysvětluje, že omezit hlučné zvuky, a především ty, které připomínají střelbu, je velmi důležité zejména bezprostředně po traumatickém zážitku přeživších.

„V prvních chvílích po útoku nebo poté, co se o útoku dozvědí, mají lidé každou ránu za výstřel. Cítí ji tak. Úplně nejhorší je to pro ty, kteří byli útočníkovi nejblíž, viděli těla, letěla kolem nich kulka. Malé části přeživších se bude trauma obnovovat při každé hlasité ráně ještě dlouho, další postupně zase přestanou zvuky ohňostrojů považovat za výstřely,“ říká Klimeš.

Podle něj ale může šok a trauma obnovit jakákoli nepatrná podobnost, mnohem drobnější než zvuk odpalované rachejtle. „Stejný rys ve tváři, stejný rám dveří, stejný tvar malíčku na ruce. Opravdu to může být cokoli. Říká se tomu nezapomenutelné vzpomínky, a ty prostě nevymažete, jsou varováním před extrémním nebezpečím, které jste zažili,“ dodává Klimeš s tím, že očekává, že část přeživších se také začne místu tragédie vyhýbat.

Apelovat na neodpalování ohňostrojů se podle Klimeše ale bude spíš míjet účinkem. „Můžeme na to žehrat, jak chceme. Ale je to jako droga. Apelováním a vyzýváním se u lidí, kteří odpalují petardy, ničeho nedomůžete. Ti to potřebují, při odpalování cítí úlevu. A budou tu pořád,“ vysvětluje.

Lidem, kterým ani po několika dnech či týdnech neodezní fobie ze zvuků, by doporučil vyhledat odbornou pomoc nebo třeba na silvestrovskou noc odjet někam, kde bude pravděpodobněji klid.

Čtvrteční střelba v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy je nejtragičtějším případem střelby v historii Česka. Útočník tam odpoledne zastřelil podle posledních údajů policie 14 lidí, dalších 25 bylo zraněno.

Mrtvý je i střelec, který po útoku zřejmě spáchal sebevraždu. Vláda kvůli tragédii vyhlásila na sobotu 23. prosince státní smutek. Policejní preventivní opatření po čtvrteční střelbě na Univerzitě Karlově budou v Česku trvat minimálně do 1. ledna, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).