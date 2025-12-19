Novoroční ohňostroje ruší jedno město za druhým, i kvůli včelám

Josef Dyntr
  11:38
Novoročních ohňostrojů bude méně než v minulosti, ruší je jedno město za druhým. A to kvůli novele zákona, která od 1. prosince zpřísnila pravidla pro nákup a odpalování pyrotechniky. Nové regule jsou přísné, někde se ohňostroj ruší třeba kvůli tomu, že ve městě se vyskytují včely. Ministerstvo zemědělství také přineslo interaktivní mapu, na které jsou vidět místa se zákazem
V Plzni na náměstí Republiky přivítali nový rok velkolepým ohňostrojem. (1. ledna 2024) | foto: Petr Eret, MAFRA

Lidé na Václavském náměstí oslavují příchod roku 2024. (1. ledna 2024)
Novoroční program již zrušili v Náchodě, Plzni, ale i dalších městech, obávají se totiž vysokých pokut.

Novela zákona o pyrotechnice nařizuje dodržení bezpečnostní vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat při odpalování pyrotechniky. Seznam zakázaných míst vymezuje mapová aplikace ministerstva zemědělství. Za porušení hrozí pokuta až půl milionu korun.

V Plzni měla být světelná show na náměstí Republiky, kvůli novele se však nakonec konat nebude.

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

„Odpálení ohňostroje v centru Plzně znemožňuje fakt, že v těsné blízkosti náměstí Republiky jsou na střechách úly s včelami,“ uvedla mluvčí třetího městského obvodu Michaela Adámková. Lidé se tak mohou těšit na náhradní program, kterým bude videomapping promítaný na budovu pojišťovny.

Některá města tvrdí, že se s novou vyhláškou nic nemění. To platí například pro Prahu. „Obdobná opatření, tedy zóny bez pyrotechniky, už máme ve své vyhlášce. Spoluobčany proto o svátcích žádné změny nečekají,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Více zón bez petard. Novela zákona umožní Praze pyrotechniku zakázat úplně

Jsou ale města, kde na zákon reagují změnou či rušením novoročního programu včetně tradičních ohňostrojů. Ten na poslední chvíli zrušily Turnov, Náchod či Třeboň. Města zpřísňují vyhlášky.

Dvě města ze třinácti

Ze třinácti krajských měst, která oslovila redakce iDNES.cz, plánují ohňostroj pouze Zlín a Jihlava.

„Máme silnou tradici společného přivítání nového roku a jsem rád, že v ní můžeme pokračovat i letos. Připravili jsme bezpečný a důstojný program, který respektuje nová legislativní pravidla i naše vlastní městské vyhlášky,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec. V Jihlavě museli ohňostroj přesunout ze střechy obchodního domu, odkud se odpaloval v minulých letech.

Mapa zákazu pyrotechniky zbarvila Česko doruda. Platit bude od 1. prosince

Někde si budou muset občané dávat pozor na zpřísnění podmínek. V Olomouci a Liberci již legislativní úpravu zapracovali do městské vyhlášky týkající se používání zábavní pyrotechniky. Pravidla pro odpalování rachejtlí upravila i ostatní města v kraji.

Celoroční zákaz používání zábavní pyrotechniky začal v prosinci platit také v nejcennějších oblastech CHKO Jeseníky. Agentura ochrany přírody a krajiny tím chce chránit živočichy před nadměrným hlukem a světelnými záblesky z petard a světlic.

Reaguje také na situaci z loňského silvestra, kdy návštěvníci jedné z horských chat na Pradědu odpálili ohňostroj přímo v národní rezervaci. Mapa, kterou vydalo ministerstvo zemědělství, je pravidelně aktualizována, v některých případech to městům způsobilo zmatek. V Trutnově museli ohňostroj dvakrát přesouvat.

Bude ve vašem městě novoroční ohňostroj?

19. prosince 2025  11:06

