Řekl, co je třeba, dobrý projev, chválí prezidenta Pavla političky

.„Pan prezident řekl, co bylo třeba. Zachovat v naší zemi hodnoty, které garantují její suverenitu, demokracii, svobodu. Upozornil na vše, co máme pozorně hlídat, abychom v nelehkých letech obstáli. Brzké dny ukáží, kdo takového úkolu bude schopen. Děkuji, pane prezidente,“ okomentovala vystoupení hlavy státu Miroslava Němcová z ODS.
Volby podle prezidenta Petra Pavla ukázaly, že lidé stojí o nové tváře v politice, o větší zapojení mladých lidí i žen. Pavel mimo jiné připomněl fenomén kroužkování.
Pavel slíbil, že udělá vše pro to, aby výsledky voleb byly klidně naplněny
„Občané ukázali, že stojí o to, aby u nás vyrůstaly nové politické osobnosti, kterým doposud nebyl dáván dostatečný prostor. Aby se do veřejné debaty více zapojily ženy a mladí lidé,“ uvedl prezident.
Slíbil, že udělá vše pro to, aby výsledky svobodných voleb mohly být naplněny řádným, klidným a konstruktivním způsobem.
Zdůraznil, že Česká republika patří k západním demokraciím. „Spojuje nás svoboda, ekonomická prosperita a sociální soudržnost. I proto je také plnohodnotnou součástí Evropské unie. Ve své zahraniční politice má respektovat mezinárodní právo, zdůrazňovat lidskou důstojnost a zaručovat svým občanům nejvyšší možnou míru bezpečí. A tu dnes představuje členství v NATO,“ uvedl Pavel.
DOKUMENT: Projev prezidenta Pavla při příležitosti státního svátku 28. října
Prezident varoval před Ruskem i před zásahy politiků do médií veřejné služby
Varoval i před mohutným zbrojením Ruska. „My musíme počítat s tím, že se nepřipravuje na mírovou budoucnost. Spíše naopak,“ řekl prezident. Pokud někdo tvrdí, že nám nic nehrozí, pak podle prezidenta Pavla vědomě lže.
Varoval před snahou zničit nezávislost veřejnoprávních médií. Zdůraznil, že je třeba bránit i nezávislost justice, bezpečnostních složek i vysokých škol. „Mají sloužit občanům a jejich zájmům, a nikoli k ochraně a libovůli politiků,“ prohlásil Petr Pavel.