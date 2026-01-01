Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky

Prezident Petr Pavel svým novoročním projevem potěšil opoziční politiky. „Zajímavá a úspěšná, nikoliv spálená země. To je Česko podle prezidenta Pavla a já tuhle vizi sdílím,“ komentoval pro iDNES.cz prezidentův projev šéf hnutí STAN, bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Pavel upozadil aktuální politické spory, zato ocenil význam občanské společnosti.
Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize odvysílaly 1. ledna 2026. | foto: ČTK

„Velmi oceňuji prezidentův důraz na prostor pro iniciativu a odpovědnost mladých lidí, a jak už je u něj dobrým zvykem, také na soudržnost a regiony, což je červená nit politiky Starostů a nezávislých,“ uvedl Rakušan.

Vyznění projevu potěšilo také bývalého premiéra a předsedu ODS Petra Fialu. „Je dobře, ze projev pana prezidenta byl převážně optimistický. Jsem rád, že zmínil, že se Česko zařadilo mezi státy s nejrychleji rostoucí ekonomikou a patříme mezi nejbezpečnější země. Moje vláda k tomu výrazně přispěla a jsem na to hrdý,“ komentoval Pavlovo novoroční vystoupení Petr Fiala.

Pavel přeje vládě úspěch. Bude hlídat, zda neohrožuje demokracii a bezpečnost

„Děkuji panu prezidentovi za sebevědomý a pozitivní projev. Plně s ním souhlasím: Česko je skvělá země a řeči o „spálené zemi“ jsou daleko od reality. Přesně pojmenoval jak úspěchy naší ekonomiky, tak úspěchy našich občanů. Jsem rád, že v čele naší země stojí opravdový státník,“ komentoval prezidentův novoroční projev šéf TOP 09 Matěj Ondrej Havel.

Předseda Motoristů Petr Macinka ocenil prezidentovu snahu působit sjednocujícím dojmem. „V loňském roce jsme byli svědky dlouhé a značně vyostřené předvolební kampaně, která měla na českou společnost silně rozdělující vliv. V tomto ohledu jsou slova pana prezidenta cenná. Osobně mám radost i ze zmínky fenomenálního úspěchu, kterého se podařilo dosáhnout hernímu vývojáři Danielu Vávrovi,“ napsal Macinka.

Úplně však nesouhlasí s prezidentovým pohledem na občanskou společnost. „Určitě existuje mnoho přínosných subjektů, přesto je třeba vnímat i ty, jejichž smyslem existence je čistý aktivismus. I mezi jednotlivými projevy tzv. občanské společnosti je proto třeba rozlisovat, nikoli je všechny paušálně vyzdvihovat,“ dodal šéf Motoristů.

Slova prezidenta Pavla označil za povzbuzující šéf Pirátů Zdeněk Hřib. „Vážím si spojujících slov prezidenta Petra Pavla. Přestože je v dnešní době někdy velmi obtížné dívat se do budoucna s nadějí, slova pana prezidenta naději vzbuzují. Pan prezident zdůraznil, že se bude zajímat, jestli ministři neohrožují instituce a naši bezpečnost, což je velmi důležité pro to, abychom se nevydali maďarskou nebo slovenskou cestou,“ napsal iDNES.cz Hřib.

„Ocenil také občanskou společnost a práci neziskových organizací, na které nová vláda místo slov díků arogantně útočí. A velmi mě potěšil také důraz, který Petr Pavel ve svém projevu kladl na mladé lidi a inovace. Bez toho se posouvat Česko dopředu podaří jen stěží,“ uvedl Hřib.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného hovořil Pavel jako opravdový státník. „Oceňuji pozitivní charakter jeho projevu, zdůraznění významu občanské společnosti a i osobní odpovědnosti každého z nás. Poctivě také varoval před líbivým populismem. Jaký to kontrast s projevem předsedy Poslanecké Sněmovny,“ reagoval Výborný s odkazem na dopolední vystoupení šéfa SPD Tomia Okamury.

Pavel slovy o úspěšné zemi, která není spálená, nadchl opoziční politiky

