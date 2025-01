Důstojný, hodnotí projev prezidenta Fiala. Mluvil obhájce vlády, říká Konečná

„Oceňuji optimistický obsah a důraz na víru v občany a jejich schopnosti posunout naši zemi kupředu. Velmi cenný je apel na účast ve volbách a odmítnutí politiky lží,“ uvedl na sociální síti X Pekarová Adamová.

Markéta Pekarová Adamová @market_a Novoroční projev @prezidentpavel byl státnický, důstojný a především spojující.



Diametrálně jinak to vidí šéfka opozičních komunistů Kateřina Konečná. „Právě jsme slyšeli spíše projev obhájce současné vlády, než samostatného a suverénního prezidenta všech občanů ČR,“ míní Konečná. „Pavel znovu promeškal příležitost říci, co je třeba. Co mu na jiných vadí, to zdařile u své vlády přehlíží a toleruje,“ tvrdí komunistická europoslankyně.

„Prezident měl využít prostor a zkritizovat vládu, pokud myslí vážně, že je hlasem všech občanů. Místo toho lakoval stav země narůžovo. Má pravdu, že země si zaslouží vládu, která zajistí férové a důstojné podmínky pro život a podnikání v Česku. Rok 2025 bude návratem racionální vlády a konec fialového chaosu!“ napsala na síti X šéfka SOCDEM Jana Maláčová.

Aktualizujeme.