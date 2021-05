Když je znásilnil, ať jdou na policii, řekl místopředseda TOP 09 k Ferimu

„Předpokládám, že policie to pak bude vyšetřovat. Pokud někoho znásilnil, to bych pověřoval za zhůvěřilost, ale já tomu nevěřím,“ řekl Válek.

„Bezesporu budeme řešit každé závažné nařčení jakéhokoli kandidáta. Pokud ta nařčení jsou, že Dominik Feri měl někoho znásilnit, tak předpokládám, že to velmi rychle začne vyšetřovat policie,“ zopakoval ještě jednou místopředseda TOP 09.

„Je to záležitost pana poslance Feriho, je na něm, aby se k tomu jasně vyjádřil,“ řekl místopředseda ODS Martin Baxa.



Lídři stran koalice Spolu - ODS, KDU-ČSL a TOP 09 - se zatím k nařčení, jimž čelí Feri, a k tomu, zda to ovlivní jeho umístění na pražské kandidátce koalice, nevyjádřili. Feri je na čtvrtém místě kanditky v hlavním městě. Ani Petr Fiala, ani Marian Jurečka, ani šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nezvedli svůj mobilní telefon, ani nereagovali na otázku v sms zprávě.

„Každý může udělat někdy chybu. Jsem rád, že se Dominik Feri za své případné nevhodné chování k ženám omluvil. Nebyl jsem tam, takže těžko budu soudit, co je pravda nebo není. To ví pouze lidé, kteří tam byli. Ti by si to měli vyříkat, nebo to řešit s Policií ČR,“ napsal na Twitteru místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský.

„Omlouvám se. Nebudu reagovat, nemám k tomu žádné bližší informace,“ napsala iDNES.cz dvojka na kandidátce Spolu v Praze Jana Černochová z ODS.



Do TOP 09 se kvůli Ferimu opřela Maláčová

Servítky vůči politickému konkurentovi si nebrala ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová, kterou chce šéf strany Jan Hamáček prosadit na pozici volebního lídra strany v Praze a tedy přímé soupeřky Feriho v podzimních volbách.

„Jestli jsou pravdivé výpovědi o chování poslance Feriho, pak to bohužel zapadá do schématu jednání TOP 09. Reálné činy jsou přesným opakem líbivých slov,“ napsala na Twitteru Maláčová.