Koaliční partneři vítají, že Fialova nová vláda bude i s Piráty

Složení vlády představí šéf ODS Petr Fiala ve středu, v den státního svátku 17. listopadu - na výročí začátku Sametové revoluce - prezidentovi Miloši Zemanovi a pak i veřejnosti.

Petr Fiala @P_Fiala Vítám rozhodnutí členské základny @PiratskaStrana . Věřím, že vznikající vláda koalic SPOLU a PirStan dokáže provést zemi složitým obdobím. Čeká nás spoustu práce. oblíbit odpovědět

„Věřím, že nás lidé volili proto, abychom společně porazili Andreje Babiše. Abychom společně ukončili vládní chaos. Abychom zabránili vládě populistů a extrémistů a nabídli lidem lepší budoucnost. Jsem rád, že to většina Pirátů nechce zahodit. Lidi v této zemi nesmíme zklamat,“ napsal na Facebooku šéf hnutí STAN Vít Rakušan, který má být ministrem vnitra.

„Jsem rád, že vstup Pirátů do vlády je definitivně potvrzen. Obohatí náš vládní tým, který má před sebou nejtěžší misi od vzniku samostatné ČR.

Čelíme krizi pandemické, ekonomické i energetické, ale jsme na to připraveni a věřím, že to spolu zvládneme. 82 % je dobrý výsledek,“ ocenil na Twitteru výsledek hlasování Pirátů šéf lidovců Marian Jurečka.

Marian Jurečka @MJureka Jsem rád, že vstup Pirátů do vlády je definitivně potvrzen. Obohatí náš vládní tým, který má před sebou nejtěžší misi od vzniku samostatné ČR. Čelíme krizi pandemické, ekonomické i energetické, ale jsme na to připraveni a věřím, že to spolu zvládneme. 82% je dobrý výsledek. oblíbit odpovědět

„Rozhodnutí Pirátů mě potěšilo. Přes dílčí neshody pro mě jsou demokratickými partnery a jsem ráda, že se budou přímo podílet na správě země. Jsme o další krok blíže ke změně, kterou si čeští občané zvolili a země ji nutně potřebuje,“ uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Fiala chce jména členů vlády říci nejprve Zemanovi, většina jmen je ale již známá

Většina jmen členů příští vlády je je již nyní známa, ač je lídři oficiálně nepotvrzují. Šéf Pirátů Ivan Bartoš by ve vládě měl zastávat pozici ministra pro místní rozvoj a digitalizaci, bývalý poslanec Pirátů Jan Lipavský má šanci stát se novým ministrem zahraničí.

Jasné zatím není, kdo bude třetím ministrem za Piráty odpovědným za legislativu. Kandidátem byl Jakub Michálek, který se ale funkce ve vládě vzdal, aby nečelil kritice, že je poslancem i ministrem. Piráti totiž usilují o přijetí klouzavého mandátu a jsou proti kumulování funkcí.