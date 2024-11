Senzační návrat. Cílem je zachovat vztahy, reagují čeští politici na Trumpa

Výsledek amerických prezidentských voleb je dosud největším politickým vítězstvím. Za jásotu svých příznivců to ve středu prohlásil republikán Donald Trump, který podle projekcí v hlasování zvítězil a v lednu se po čtyřech letech vrátí do Bílého domu. Trump slíbil bojovat za všechny Američany a uzdravit zemi, kterou rozdělila vyhrocená předvolební kampaň.

Na jeho vítězství reagují i čeští politici. „Senzační comeback. Nezastavil jej atentát, ani politicky motivované žaloby, ani systematická očerňovací mediální kampaň. Američané jasně dali najevo, koho chtějí za prezidenta USA. Jsem si jistý, že jeho vítězství přinese prosperitu Spojeným státům a světu mír,“ napsal na sociální síti X šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Premiér Petr Fiala na stejné síti Trumpovi pogratuloval. „Naším společným cílem je zajistit, aby vztahy mezi našimi zeměmi zůstaly i přes změny ve správě na nejvyšší úrovni a abychom je nadále rozvíjeli ve prospěch našich občanů,“ reagoval český předseda vlády.

Šéfka koalice Stačilo! Kateřina Konečná poznamenala, že výsledek voleb spustí paniku mezi bruselskými elitami. „Ukáže se nám upřímný obraz, že Evropa bez USA ztrácí schopnost se vojensky bránit a špatnými rozhodnutími přichází o svou ekonomickou sílu. Pokud Donald Trump naplní svá předvolební slova, Evropa bude čelit vážným problémům,“ reagovala Konečná.

Evropa si bude muset zachovat tvář

V tomto kontextu budou podle ní slova politiků volajících po míru na Ukrajině vypadat jako prorocká. „Je velký předpoklad, že i bruselský establishment bude muset přehodnotit svou celou politiku. Bohužel nemohu mluvit o strategii, protože ta nikdy neexistovala. Zmrazení konfliktu na Ukrajině se stane jediným řešením,“ pokračovala Konečná.

Ale vážně…

Evropa si bude podle ní muset zachovat tvář. „To není otázka mého přání, ale realita, která nás čeká. Je načase uvědomit si, že strýček Sam za oceánem si bude hledět vlastních zájmů. Je to egoistické, ale měla by to začít dělat i Evropa, nechce-li své obyvatelstvo nechat vyhladovět,“ dodala předsedkyně koalice Stačilo!

„Neočekáváme, že by došlo k dalším restrikcím v mezinárodním obchodě, ať už volby dopadnou jakkoli. Nečekáme ani eskalaci v obchodních vztazích či geopolitických vtazích jako celku,“ reagoval David Prušvic, šéf sekce hospodářské strategie a politiky ministerstva financí.

„Mám obavy, ale mohu se mýlit“

Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš uvedl, že rozhodnutí Američanů a Američanek je třeba respektovat. „Výhra Donalda Trumpa mě osobně netěší, což u liberála asi není pro nikoho překvapením. Netýká se to pouze přístupu k lidským právům, hodnot, politiky a metod, které mi prostě nejsou blízké,“ doplnil Bartoš.

Spojené státy jsou podle jeho slov důležitý hráč na mezinárodním poli nejen v otázce bezpečnosti ale i ekonomice. „Mám obavy, ale mohu se mýlit, že tento posun může mít negativní dopady na rozvoj dobrých transatlantických vztahů. Veliký otazník určitě visí i nad podporou Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi. Role Evropy a společného postupu zemí Evropské unie bude každopádně teď i v budoucnu o to důležitější,“ dodal Bartoš.