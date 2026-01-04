VIDEA TÝDNE: Únik z plamenů, Maduro v poutech a Lukašenko na lopatkách

Autor:
  13:49
Dívka popsala dramatický únik z hořícího baru ve Švýcarsku, kde zemřela řada jejích kamarádů. Venezuelský prezident Maduro skončil v poutech, USA podnikly v zemi překvapivou akci a převzaly nad ní kontrolu. Běloruský diktátor Lukašenko se při hokejovém zápase srazil se spoluhráčem a upadl. Portál iDNES.cz nabízí videa týdne.
Fotogalerie1

Nové záběry z požáru: místo útěku si lidé oheň natáčeli | foto: X/@SumitHansd

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Jedna z dívek, které byly v osudnou noc uvnitř podniku, popsala dramatickou situaci, která vznikla pár minut potom, co začal hořet strop v místnosti.

Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Washington k okamžitému propuštění prezidenta Nicoláse Madura, který byl letecky přepraven do USA. Jeho zadržení americkými jednotkami označila za únos. Ve vystoupení ve státní televizi, o němž informoval deník El Nacional, zároveň popřela spekulace o svém útěku do Ruska a ujistila, že zůstává ve Venezuele.

Alexandr Lukašenko se zapletl do nepříjemné srážky. Při hokejovém zápase v Minsku spadl na led po nechtěné kolizi s vlastním spoluhráčem, který ho při amatérském utkání podtrhl při couvání ve středním pásmu. Běloruský diktátor se pak s jeho pomocí postavil zpět na brusle. „Až na natažené svaly v zádech se cítím dobře,“ glosoval to.

V královéhradeckém obchodním centru Futurum zranil útočník nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové. Napadený muž utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce. Útočníkovi hrozí za pokus o vraždu až 20 let vězení.

Z mrazivé fronty na východě Ukrajiny dorazily první záběry ukazující práci českých dronů s optickým vláknem. Vražedné kvadrokoptéry z dílny pražského Spark spolku mají jednu podstatnou výhodu: nedají se zarušit a dolétnou dál než radiem ovládané bezpilotní letouny.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Vřískot, Asterix, Mimoni? Rok filmových návratů ovládne Nolanova Odyssea

Premium
Matt Damon ve filmu Odyssea

Filmový rok 2026 sice ještě může překvapit, protože někteří zajímaví tvůrci své projekty drží do poslední chvíle pod pokličkou, ale zatím se plán distribučních premiér kloní spíše k další sezoně,...

4. ledna 2026

Premiér navrhne Turka na ministra životního prostředí, oznámil Havlíček

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Premiér Andrej Babiš podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka navrhne prezidentovi Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli to platí, řekl v České televizi Havlíček....

4. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:55

VIDEA TÝDNE: Únik z plamenů, Maduro v poutech a Lukašenko na lopatkách

Nové záběry z požáru: místo útěku si lidé oheň natáčeli

Dívka popsala dramatický únik z hořícího baru ve Švýcarsku, kde zemřela řada jejích kamarádů. Venezuelský prezident Maduro skončil v poutech, USA podnikly v zemi překvapivou akci a převzaly nad ní...

4. ledna 2026  13:49

Čína žádá propuštění Madura. Rusko označilo americký zásah za vojenskou agresi

Přímý přenos
Kolumbijský prezident Gustavo Petro vyslal k hranicím vojáky v reakci na...

Spojené státy provedly rozsáhlý útok na Venezuelu, při němž byl zadržen prezident Nicolás Maduro s manželkou. Zásah vyvolal ostré reakce Číny, Íránu nebo Kolumbie, hovoří o porušení suverenity a...

3. ledna 2026  12:21,  aktualizováno  4. 1. 13:43

V Crans-Montaně se konala mše za zemřelé. Policie identifikovala další oběti požáru

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

V neděli se ve švýcarské Crans-Montaně konala vzpomínková mše za čtyři desítky lidí, kteří zemřeli při tragickém požáru. Ten vznikl během oslav nového roku v místním baru, oheň zřejmě způsobily...

4. ledna 2026  13:04

Ukrajina je nejzkorumpovanější země, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod, řekl Fiala

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...

Místopředseda SPD Radim Fiala v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce hájil protiukrajinský novoroční projev šéfa hnutí a Sněmovny Tomia Okamury. Prohlásil, že Ukrajina je...

4. ledna 2026  12:39

Odpor vůči intervencím. Trump útokem na Venezuelu riskuje hněv příznivců z MAGA

Prezident Donald Trump, ministr obrany Pete Hegseth a generál Dan Caine na...

Americký republikánský prezident Donald Trump útokem na Venezuelu riskuje kritiku od stoupenců svého hnutí Make America Great Again (MAGA, Učiňme Ameriku opět skvělou). Značná část Trumpových...

4. ledna 2026  12:07

Počet firemních bankrotů je v USA nejvyšší od roku 2010

Kennedyho kulturní centrum ve Washingtonu se přejmenuje na Trumpovo Kennedyho...

Spojené státy zasáhla největší vlna firemních bankrotů od finanční krize v roce 2010. Největší problémy hlásí společnosti závislé na dovozu ze zahraničí. Ty se v posledních měsících musí vypořádávat...

4. ledna 2026

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na...

Předseda Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura si stojí za svým novoročním projevem, ve kterém kritizoval Ukrajinu. Uvedl to v debatě na CNN Prima News. Podle Aleny Schillerové by mohla být...

4. ledna 2026  11:31,  aktualizováno  11:58

Česko sevře silný mráz, teploty klesnou až k minus 16 stupňům Celsia

ilustrační snímek

Zatímco vítr a sněhové jazyky začínají pomalu ustupovat, do Česka míří tuhé mrazy. Jasná obloha a čerstvý sníh srazí noční teploty hluboko pod nulu. Meteorologové varují, že v příštích dnech nás...

4. ledna 2026  11:48

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Opilec s pořezaným penisem se připotácel na benzínku, skončil v nemocnici

Čerpací stanice, kde muž rozléval benzin. (27. března 2024)

V noci na sobotu vyjížděli policisté a záchranáři ke zraněnému mladému muži na čerpací stanici u města Stříbro na Plzeňsku. Na místo se připotácel opilý s poraněnou rukou a penisem. Skončil v...

4. ledna 2026  11:43

Církvi navzdory. Rozmach sázení plní italskou pokladnu, ale rozbíjí společnost

Alespoň jednou ročně sází téměř každý druhý Ital (5. 11. 2025).

Itálie se potýká se stále zvyšujícím se počtem závislostí na hazardu. Finance z něj pomáhají plnit italskou státní pokladnu, na druhé straně však ničí životy místních. Agentura Reuters popsala příběh...

4. ledna 2026  11:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.