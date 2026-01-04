VIDEA TÝDNE: Únik z plamenů, Maduro v poutech a Lukašenko na lopatkách

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Jedna z dívek, které byly v osudnou noc uvnitř podniku, popsala dramatickou situaci, která vznikla pár minut potom, co začal hořet strop v místnosti.
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Washington k okamžitému propuštění prezidenta Nicoláse Madura, který byl letecky přepraven do USA. Jeho zadržení americkými jednotkami označila za únos. Ve vystoupení ve státní televizi, o němž informoval deník El Nacional, zároveň popřela spekulace o svém útěku do Ruska a ujistila, že zůstává ve Venezuele.
Alexandr Lukašenko se zapletl do nepříjemné srážky. Při hokejovém zápase v Minsku spadl na led po nechtěné kolizi s vlastním spoluhráčem, který ho při amatérském utkání podtrhl při couvání ve středním pásmu. Běloruský diktátor se pak s jeho pomocí postavil zpět na brusle. „Až na natažené svaly v zádech se cítím dobře,“ glosoval to.
V královéhradeckém obchodním centru Futurum zranil útočník nožem dva lidi. Policisté centrum evakuovali a pachatele nedlouho poté zadrželi v nedaleké Fakultní nemocnici Hradec Králové. Napadený muž utrpěl vážné bodné zranění a jedna žena byla zraněna lehce. Útočníkovi hrozí za pokus o vraždu až 20 let vězení.
Z mrazivé fronty na východě Ukrajiny dorazily první záběry ukazující práci českých dronů s optickým vláknem. Vražedné kvadrokoptéry z dílny pražského Spark spolku mají jednu podstatnou výhodu: nedají se zarušit a dolétnou dál než radiem ovládané bezpilotní letouny.