Pop artový Pavel je hravý, špatně mu ohnuli košili, říkají o portrétu a známce

„Portrét prezidenta je hezký, Petru Pavlovi to sluší, ale je tam jedna vcelku zásadní stylistická chyba, která mě překvapila. Jsem trochu zklamaný, čekal jsem, že to bude hodně vyšší standard oproti portrétu bývalého prezidenta Miloše Zemana,“ řekl ČTK prezident Asociace vizážistů a stylistů Lukeš.

Upozornil, že Pavel má na svém portrétu u košile na límečku ohnuté špičky, které visí ve vzduchu. „To je něco, co by tam být nemělo. Říkám si, jestli tam neměli stylistu, nebo měli hloupého stylistu. Ale někomu to uteklo. Je to špatně vyžehlené a špatně padnoucí. Buď to někdo přehlédl, anebo vůbec nevěděl, že to má vidět, to by byla ta smutnější verze,“ míní.

„Není to nic dramatického, asi je to pod rozlišovací schopnost spousty lidí. Kdyby to byla jakákoli jiná událost, kdyby šlo o reportážní fotografii, tak to vůbec není věc, o které bych se zmiňoval. Může se stát, že se to člověku pohne během dne, a on se neupraví. Ale pokud je to oficiální portrét, měl by být dotažený k dokonalosti,“ řekl. Modrý oblek s bílou košilí je podle něj správnou volbou.

Oficiální portrét prezidenta Petra Pavla a Evy Pavlové. (3. května 2023)

Podobně na společné fotografii Pavla s první dámou Lukešovi chybí u saka přesah manžety košile. „Aspoň o centimetr by měla koukat košile z rukávu, to je také chyba. A je to opět věc, na které svět nestojí, ale na oficiálním portrétu by tohle chtělo naaranžovat,“ uvedl stylista.

„Z fotografického hlediska myslím, že to je dobře odvedená řemeslná práce. Myslím si, že poštovní známka a portrét do školy není o žádné umělecké extravaganci, z tohoto pohledu to vypadá dobře. A barevný koncept – to je přístup, který se snaží být hravý a navodit dojem, že lidé mají možnost si vybrat, co je jim emocionálně bližší,“ řekl ČTK kurátor fotografie David Korecký.

Barevnost pozadí prezentovaná na aršíku známek podle něj není nic konceptuálního ve smyslu hledání nových přístupů. „Je to motiv, je to variování barevného pozadí, který lidé důvěrně znají, motiv inspirovaný pop artem, od Andyho Warhola. Je to něco, co identifikují s výtvarnou kulturou, ale není to nic experimentálního. To by zřejmě neprošlo, kdyby to bylo plné jinotajů a čehosi neznámého do budoucna,“ uvedl.

Oficiální portrét a poštovní známka prezidenta Petra Pavla. (3. května 2023)

Dodal, že ho překvapilo, že na známce není uvedeno, že je na ní vyobrazen prezident České republiky. „Z historického hlediska to možná bude chybět, ale to je věc faktická, kterou si někdo zvážil, to nevymyslel grafik. Myslím, že to je dobře odvedená řemeslná práce fotografa i grafika,“ uzavřel Korecký.

Fotografka a pedagožka Dita Pepe, která se věnuje portrétní fotografii, uvedla, že oficiální portrét prezidenta Petra Pavla podle jejího názoru splňuje kritéria kladená na tento druh fotografie.

„Pozitivní výraz prezidenta je autentický a kopíruje jeho vystupování a obraz nám známý z médií. Kontrastnější řešení fotografie je zvoleno asi v návaznosti na další využití fotografie pro motiv poštovní známky. Barevné varianty působí moderně a progresivně,“ řekla ČTK.

Dvojportrét s první dámou Evou Pavlovou je podle ní také velmi zdařilý, oba portrétovaní působí opět přirozeně a pozitivně. „Světlo z oken v místnosti lze podprahově vnímat jako naději ‚na lepší časy‘. To nejdůležitější podle mého názoru je, že oba portréty působí věrohodně, nestrojeně a pozitivně,“ uvedla fotografka.