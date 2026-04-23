„Pane premiére Babiši, odvolejte co nejrychleji ministra kultury Otu Klempíře. Ministr Klempíř připravil naprosto špatný zákon, kterým se chystá ohrozit nezávislost České televize a Českého rozhlasu, veřejnoprávních médií. Nekomunikuje s nikým, a pokud náhodou něco řekne, tak je to tak hrozné, že to musíte korigovat i vy sám,“ říká Fiala na ve videu na sociální síti X.
„Ukazuje se, že ministr je naprosto nekompetentní a vy zřejmě vládu neřídíte. Ale co by se fakt dalo udělat, je odvolat ministra Klempíře a stáhnout ten paskvil. Všichni budou spokojeni, uklidníte tím veřejnost a myslím si, že přiznat chybu není nic špatného,“ říká Fiala.
Schůzka s řediteli veřejnoprávních médií bude, i když se jí koalice nezúčastní, řekl Rakušan
Předseda STAN Vít Rakušan na tiskové konferenci stínové vlády hnutí řekl, že schůzka zástupců parlamentních stran s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem, kterou svolal STAN na čtvrteční odpoledne, se určitě uskuteční.
„Bohužel to vypadá, že zástupci vládní koalice se schůzky účastnit nebudou,“ dodal Rakušan.
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se s Chudárkem sešel už ve středu na Úřadu vlády. Dohodl se s ním, že pro další diskusi o návrhu zákona vznikne speciální expertní skupina.
Babiš slíbil vznik pracovní skupiny, nezávislost ohrožena není, řekl šéf ČT
„Jakmile bude připomínkové řízení hotové, tak bude vytvořena pracovní skupina za účasti pana premiéra, kde se bude nad tímto návrhem diskutovat,“ uvedl Chudárek s tím, že předseda vlády přislíbil osobní účast i iniciativu při jejím vzniku. V týmu by měli kromě zástupců médií zasednout také ministr kultury Oto Klempíř a jeho náměstkyně Smolíková.
Rakušan na tiskové konferenci stínové vlády STAN Babiše vyzval, aby se práce takové speciální expertní skupiny mohla účastnit i opozice.
Mělo by to tak podle něj být za předpokladu, že skupina nebude řešit pouze parametry nového systému financování České televize a Českého rozhlasu, ale také možnost, zda současný systém poplatků financování není lepší.
Vládní koalice chce příští rok vzít České televizi miliardu, Českému rozhlasu 400 milionů korun
Veřejnoprávní média má být podle Klempířova návrhu financována ze státního rozpočtu. Bude na to pamatovat zvláštní kapitola ve státním rozpočtu.
Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.