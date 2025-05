Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Již odvolaný Souček také na tiskové konferenci řekl, že nevidí do hlav patnácti radních, kteří hlasovali pro jeho odvolání. „V dnešním (úterním pozn. red.) jednání vidím jisté úskalí. Oznámil jsem, že mi někteří členové rady vyhrožovali. Všechno to, co bylo obsahem vyhrožování, se naplnilo,“ uvedl.

Souček také řekl, že lidé, kteří se mu snažili vyhrožovat nadále zůstanou na svých místech. „Svému nástupci nezávidím,“ doplnil. „Rok a půl mého působení hodnotím pozitivně,“ řekl dále odvolaný ředitel ČT.

Poté se vrátil k údajnému vyhrožování, které se mělo podle jeho slov odehrávat v pracovní rovině. Zmínil například výtky a následné odvolání.

„Za pět minut dvanáct“

Souček minulý týden řekl, že byl pod tlakem členů televizní rady Pavla Matochy a Luboše Xavera Veselého. Souček médiím ukázal výhrůžné zprávy, které mu měl zasílat Ondřej Stejskal, údajný prostředník jednoho z členů rady. Matocha i Veselý však v úterý obvinění odmítli.

Souček byl generálním ředitelem České televize od října 2023, do funkce jej vybrali radní veřejnoprávního média v červnu téhož roku. Ve výběrovém řízení tehdy vyhrál nad dlouholetým šéfem ČT Petrem Dvořákem.

Na Kavčí hory nešel tehdejší šéf brněnského studia ČT podle svých slov „dělat revoluci“, za důležitý cíl označil financování veřejnoprávního média. Situace je podle něj vážná, ručičky na hodinách už překročily příslovečných „za pět minut dvanáct“, řekl krátce po svém zvolení.

Televize už loni sáhla k úsporám

Během loňského roku začala sílit kritika Součkova řízení televize, který mimo jiné kvůli zdlouhavému schvalování novely o navýšení poplatků za veřejnoprávní média loni v listopadu hovořil o možnosti snížení počtu kanálů ČT ze šesti na tři.

Televize kvůli tomu už loni sáhla k úsporám, velkou pozornost ale vyvolalo hlavně březnové rozhodnutí omezit od druhého čtvrtletí některé pořady na kanálu ČT24. Koncem dubna Souček oznámil, že se pořady po květnovém zvýšení poplatků vrátí.

Koncem dubna se vyhrotil spor mezi Součkem a radními ČT. Část radních byla se Součkovým působením v čele televize nespokojená, v březnu dostal od rady výtku. Radní si tak otevřeli cestu pro jeho odvolání.

Součkovi vytkli nestandardní přiznávání odstupného, nadbytečné znepřístupňování částí smluv i komunikaci s veřejností formou, která poškozuje dobré jméno ČT. Následně mu snížili bonus za loňský rok na deset procent. Ředitel Souček označil výtku za neopodstatněnou.