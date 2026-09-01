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Provokativní až nevkusné, ne trestné. Soud zprostil SPD obžaloby za chirurgy z dovozu

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  10:17aktualizováno  10:25
Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem....

Tisková konference před hotelem v Pekingu, kam Tomio Okamura dorazil letadlem. (22. července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Hnutí SPD spustilo novou kampaň.
Kampaň SPD.
Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5....
Obvodní soud pro Prahu 1 se začal zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle...
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Vládní hnutí SPD nespáchalo předvolebními plakáty podněcování k nenávisti ani žádný jiný trestný čin. Dnes o tom pravomocně rozhodl pražský městský soud, který vyhověl odvolání SPD a zrušil původní rozsudek. Ten hnutí ukládal třímilionový peněžitý trest.

Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Okamura i SPD vinu od počátku odmítali.

Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje

„Použitá forma byla výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Monika Křikavová. Demokratický právní řád podle ní musí být dostatečně sebevědomý na to, aby snesl i takovéto politické projevy.

Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Souhlasíte s osvobozujícím rozsudkem odvolacího soudu?

3. června 2026

Soudy

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