Obžalobě čelí také šéf hnutí a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude justice projednávat zvlášť. Okamura i SPD vinu od počátku odmítali.
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Za „chirurgy z dovozu“ padla třímilionová pokuta. SPD se odvolá, soudkyni kritizuje
„Použitá forma byla výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický,“ konstatovala předsedkyně odvolacího senátu Monika Křikavová. Demokratický právní řád podle ní musí být dostatečně sebevědomý na to, aby snesl i takovéto politické projevy.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.
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3. června 2026