Kauza Mostecká uhelná ožívá. Padni, komu padni, řekl obžalovaný manažer

Kromě nich se odvolal i státní zástupce, poškozená Czech Coal Services a dalších devět zúčastněných subjektů. Soud jednání naplánoval na osm dní. Zahájil jej rekapitulací nepravomocného rozsudku, který má 400 stran. Šestaosmdesátiletý Klimecký se procesu nebude účastnit kvůli špatnému zdraví.
Letitá a rozsáhlá kauza se týká odprodeje státního podílu MUS, který v roce 1999 jednomyslně schválila vláda Miloše Zemana. Podle verdiktu manažeři firmy předem vymysleli a provedli plán na ovládnutí MUS za její vlastní prostředky - odčerpali z ní peníze pod záminkou zhodnocení v zahraničí. Poté údajně vyčkali, až klesla cena akcií, a od českého státu odkoupili jeho podíl za výrazně nižší cenu. Obžaloba tvrdí, že tím způsobili škodu 2,37 miliardy korun.
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Koláček, který si má za podvod a zneužití informací v obchodním styku odpykat 7,5 roku vězení, trvá na tom, že firmu restrukturalizoval a stabilizoval. Stát podle něj věděl, komu svůj podíl prodává, respektive ho to nezajímalo, protože se ho chtěl zbavit. Manažer také nově zpochybňuje věrohodnost některých důkazů.
Při dnešním příchodu na jednání uvedl, že má důvěru ve spravedlivé rozhodnutí vrchního soudu. Najal si pět advokátů, dnes ho zastupovali čtyři. Podle rozsudku mu má propadnout několik set milionů korun z bankovních účtů. „Přicházím v dobrém rozpoložení. Plně důvěřuji vrchnímu soudu, věřím, že rozhodne spravedlivě a že uvidí moji nevinu. Padni, komu padni. Pokud soud shledá, že jsem v něčem vinen, tak ať mě odsoudí,“ řekl.
K soudu dorazil i bývalý generální ředitel MUS Klimecký, který se krátce po zahájení zasedání omluvil z další účasti. Pohybuje se o holi, nedoslýchá a soudu sdělil, že má problémy se srdcem a zády. Nepravomocný verdikt mu uložil šest let odnětí svobody a propadnutí peněz zajištěných policií. Společně s Koláčkem také mají uhradit způsobenou škodu a dostali pětiletý zákaz působit ve vedení firem.
Třetího obžalovaného Sýkoru plánuje odvolací senát vyslechnout ještě předtím, než dá prostor k přednesu všech odvolání. Doplnění výpovědi označil předseda senátu Robert Fremr za zásadní důkaz. Sýkora avizoval, že jeho monolog bude trvat dvě až tři hodiny. Muž si má odpykat tříleté vězení za přijetí úplatku v souvislosti s přípravou podkladů pro rozhodnutí vlády o prodeji podílu v MUS.
Vyslýchali i exprezidenta Zemana
Nepravomocný odsuzující rozsudek zazněl u pražského městského soudu už před třemi lety. Hlavní líčení předtím trvalo čtyři roky, kdy soud kvůli postupně odtajňovaným informacím opakovaně vyslýchal někdejší vrcholné politiky včetně exprezidenta Zemana.
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Navíc si musel vyžádat právní pomoc ze Švýcarska, které manažery MUS odsoudilo už dříve. Vrchní soud obdržel trestní spis, který čítá 144 svazků, až loni v létě. Prvostupňový soud si totiž opakovaně prodloužil lhůtu k vypracování písemné podoby verdiktu.
Obvinění původně čelilo osm lidí, miliardář Luboš Měkota však v roce 2013 zemřel a stíhání bývalého lobbisty a obchodníka se zbraněmi Pavla Musely přerušil žalobce ze zdravotních důvodů. Obžaloba tak mířila na šest lidí propojených s MUS. Stíhání Petra Krause, Marka Čmejly a Jiřího Diviše soud postupně zastavil, protože si začali odpykávat tresty uložené už dříve ve švýcarské větvi kauzy.
Kraus ve Švýcarsku nastoupil do vězení, miliardáři Čmejla s Divišem tam nakonec dostali podmínky a peněžité tresty. Koláček a Klimecký měli ve Švýcarsku rovněž jít za mříže, ani jeden to ale neudělal, a proto je bylo možné stíhat i v Česku.