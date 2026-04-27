Odvolací soud začal řešit střet cyklisty s řidičkou, která později zemřela

Autor:
  17:42
Odvolací senát dnes začal řešil fyzický konflikt mezi cyklistou a řidičkou, která několik dní po tomto incidentu v centru Prahy zemřela. Kauza je skutkově i právně komplikovaná, soud po celodenním jednání nedospěl ani k závěrečným řečem, natož k rozhodnutí.

Soudy

Zasedání odročil na neurčito a zváží provedení dalších důkazů. S nepravomocným verdiktem, jenž cyklistovi uložil tříletou podmínku za těžké ublížení na zdraví, nesouhlasí ani obžalovaný Václav Socher, ani státní zástupce a pozůstalí.

Konflikt nastal vpodvečer 29. srpna 2022 v ulici nedaleko Karlova mostu, kudy Socher projížděl na jízdních kolech s manželkou a dvěma malými dětmi. Děj nezachytily žádné kamery a verze jednotlivých účastníků se různí.

Cyklista dostal za zbití řidičky tříletou podmínku. Její smrt podle soudu nezavinil

Podle nepravomocného rozsudku pražského městského soudu se Socher bránil údery do hrudníku a břicha ženy před prvotním napadením z její strany. Způsobil jí tak těžkou újmu na zdraví, nezavinil ale její následnou smrt. Ta nastala kvůli kombinaci trhliny tenkého střeva a vzácného „syndromu zlomeného srdce“ spojeného se stresem.

Státní zástupce trvá na tom, že fotbalový a fitness trenér Socher za ženinu smrt může, a žádá pro něj pětileté vězení. Socher, který doposavad vedl bezúhonný život, zdůrazňuje, že konflikt vyvolala řidička a on se pouze bránil.

Oběť jsem já, hájí se cyklista, po jehož útoku zemřela řidička

Žena ho podle něj zablokovala autem a napadla poté, co s ní chtěl řešit její předchozí nadávky vůči jeho malým dětem. O její smrti se dozvěděl rok po události, když mu poštou přišlo policejní obvinění. Odmítá, že by řidičku mlátil, a myslí si, že zranění si musela přivodit až po konfliktu.

Odvolací senát pražského vrchního soudu dnes znovu provedl některé předchozí důkazy a předvolal také tři znalce, lékaře. Přečetl i výpovědi některých svědků, kteří líčili, jak se řidička na cyklistu agresivně vrhla.

Žena po střetu odjela do nemocnice kvůli podezření na infarkt, vyšetření ale žádný problém neodhalilo. Následně šla vypovídat na policejní služebnu a pak domů. V noci se jí výrazně přitížilo, nepřála si ale přivolat záchrannou službu. Příbuzní ji nakonec odvezli zpátky do nemocnice, kde později zemřela.

Obžalovaný Václav Socher u Vrchního soudu v Praze (27. 4. 2026)
Obžalovaný cyklista Václav Socher a zesnulá řidička Markéta Červová (v černém oblečení) s dcerou
Svědkyně Vanessa Červová (vlevo) a obžalovaný cyklista Václav Socher
Obžalovaný Václav Socher u Obvodního soudu pro Prahu 1 (26. června 2024)
6 fotografií
