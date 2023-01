Za odvážné se považuje jen 19 % Čechů, vzorem jsou Havel či Kalousek

Kdy jste naposledy překonali svůj strach a jednali odvážně? Účastníci výzkumu v reakci na otázku nejčastěji sdíleli příklady, jako je vyznání citů, omluva za chybu, přiznání nevěry nebo ukončení nefunkčního vztahu. Příklady odvahy, které se netýkaly mezilidských vztahů, pak často obsahovaly překonání konkrétního strachu a vyzkoušení něčeho nového. Konkrétní příklady zahrnují: „Ručně jsem napsal milostný dopis a dal ho ženě, která se mi líbila.“

dětem jsem se toho bála. A teď jsem celkem spoko.“ „Před rokem návštěva zubaře. Byl to masakr, ale dnes jsem rád, že jsem

měl odvahu tam zajít.“ „Před dvěma týdny. Poprvé po 15 letech mám telefon čistě dotykový, bez

qwerty klávesnice.“ „Snad když jsem odmítl vstoupit do KSČ.“ Kdy naopak odvaha scházela: „Nelíbí se mi přístup k práci kolegyně, ale přehlížím to.“

„Nevylezla jsem na rozhlednu s vnukem, zabrzdila mě velmi silná závrať.“

půl jsem se nakonec odhodlala. Zbabělé na tom bylo ho celou dobu nechávat v tom, že ho miluji, i když to nebyla pravda. Udělat to dřív, tak mu ušetřím trápení.“ „Chybí mi kuráž seznamovat se s novými lidmi beze strachu, že mě nepřijmou.“

„Jednou jsem někomu odepisoval na Instagramu v metru a jeden muž

začal řvát na nějakou mladou holku. Už ani nevím proč. Já chtěl zakročit,

ale přišlo mi, jak kdyby mi v tu chvíli zamrzlo tělo a pusa. Trochu si to

vyčítám, ale tak stane se, naštěstí se tý holce nic nestalo.“