Odsun voleb? Ještě by to šlo, ale nesměl by nastat žádný zádrhel, říká expert

Vláda bude ještě večer řešit otázku, zda mají nebo nemají být o víkendu volby. Z dosavadních vyjádření ministrů to vypadá, že se konat budou, přesto se zeptám. Bylo by možné dnes – to jest v pondělí večer – rozhodnout, aby volby o víkendu nebyly?

Je to na hraně. U nás existuje precedens ze začátku dubna 2020, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl, že ministerstvo vnitra postupovalo nezákonně, když na Teplicku kvůli covidu odložilo doplňovací volby do Senátu. Podle soudu se to mělo řešit zákonnou cestou v Parlamentu ČR. Parlament pak velmi rychle rozhodl, že se volby budou konat na začátku června. Pokud by se to opakovalo teď, znamenalo by to, že by se zase Parlament musel co nejrychleji sejít a schválit zákon.

Dá se očekávat, že těsně před volbami uslyšíme buď chválu vlády a hejtmanů za dobré zvládnutí celého problému, nebo naopak snahu zpochybnit jejich kompetenci. o tom, jak povodně ovlivní výsledek voleb