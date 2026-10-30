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Boj o klášter v Loděnici. Odsouzená představená je pryč, zámky převrtali

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  18:00

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Fotografie ze soudního jednání kauzy někdejší představené pravoslavného kláštera v Loděnicích na Berounsku Taťány Hanhur (vpravo), která je obžalovaná ze zpronevěry. (5. května 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Z pravoslavného monastýru musela odejít bývalá představená Taťána Hanhur, nepravomocně odsouzená k šesti letům vězení za pokus o vyvedení majetku za 73 milionů korun. Církev tvrdí, že řádová sestra odešla dobrovolně. Ji podporující věřící však zveřejnili video zachycující odvrtávání vchodových zámků a mluví o násilném vystěhování.

„Sestry monastýr opustily dobrovolně a k žádnému násilnému vystěhování ani ,obsazení‘ monastýru nedošlo,“ uvádí na sociálních sítích Pražská pravoslavná eparchie. Řeč je o vyvrcholení dlouholetého sporu, který se sváděl o pravoslavný klášter svatého Václava a svaté Ludmily v Loděnici u Berouna. Bydlela tam totiž bývalá představená Taťána Hanhur.

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