„Sestry monastýr opustily dobrovolně a k žádnému násilnému vystěhování ani ,obsazení‘ monastýru nedošlo,“ uvádí na sociálních sítích Pražská pravoslavná eparchie. Řeč je o vyvrcholení dlouholetého sporu, který se sváděl o pravoslavný klášter svatého Václava a svaté Ludmily v Loděnici u Berouna. Bydlela tam totiž bývalá představená Taťána Hanhur.
Boj o klášter v Loděnici. Odsouzená představená je pryč, zámky převrtali
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
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OBRAZEM: Vřelá přivítání a pouze jeden exprezident. Politici se potkali na Hradě
Vladislavský sál Pražského hradu se 28. října krátce před 20. hodinou naplnil hosty. Na slavnostní ceremoniál, při němž prezident Petr Pavel u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa...
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Boj o klášter v Loděnici. Odsouzená představená je pryč, zámky převrtali
Z pravoslavného monastýru musela odejít bývalá představená Taťána Hanhur, nepravomocně odsouzená k šesti letům vězení za pokus o vyvedení majetku za 73 milionů korun. Církev tvrdí, že řádová sestra...
Šťastný o ruských hokejistech: Start bez vlajky a hymny je maximální kompromis
Mezinárodní sportovní arbitráž v pátek rozhodla o zrušení zákazu ruských a běloruských sportovců zúčastnit se soutěží IIHF. Objevit by se tak pod svou vlajkou mohli již na lednovém mistrovství světa...
Do úterní stávky se zapojí 1340 zaměstnanců i externistů z Českého rozhlasu
Do úterní jednodenní stávky kvůli změně financování se v Českém rozhlase (ČRo) zapojí 1340 zaměstnanců a externistů, uvedla to Natálie Lorencová z tiskového oddělení. Český rozhlas zaměstnává okolo...
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Po necelém měsíci od komunálních voleb se v následujících dnech na většině radnic Pardubického kraje konají ustavující schůze nových zastupitelů. Zatímco v mnohých městech měli jasno prakticky hned...
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Převrácený kamion na Svitavsku blokuje frekventovaný tah, tvoří se dlouhé kolony
S velkými dopravními komplikacemi při páteční špičce musejí na Svitavsku počítat řidiči na frekventovaném silničním tahu I/35 mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Ráno zde zastavila provoz nehoda...
Prohra o jediný hlas. Nejvyšší správní soud řeší stížnosti k senátním volbám
Nejvyšší správní soud obdržel 16 stížností a návrhů na volby do Senátu. Je mezi nimi i podání neúspěšného kandidáta z prvního kola ve volebním obvodu Žďár nad Sázavou Radka Černého (ODS), kterému...
Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my
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