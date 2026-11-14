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„ODS se musí změnit.“ Kupka dá prostor novým tvářím i programu, sám ale zůstává

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  13:01aktualizováno  13:21
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Volební štáb ODS v Praze. Na snímku předseda ODS Martin Kupka. (10. října 2026)

Volební štáb ODS v Praze. Na snímku předseda ODS Martin Kupka. (10. října 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

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Občanská demokratická strana musí podle předsedy Martina Kupky projít změnami. Páteční předsednictvo se shodlo na konkrétních krocích, nesouhlasí ale se svoláním mimořádného volebního kongresu, který žádala děčínská organizace. Kupka chce dát mimo jiné výrazně větší prostor novým tvářím, v květnu také ODS představí nový program.

ODS má podle volebních modelů několika agentur nyní podporu kolem deseti až 12 procent voličů. Roli nejsilnějšího opozičního subjektu na úkor ODS převzalo sílící hnutí STAN.

„ODS potřebuje změny, které budou vidět nejen uvnitř strany, ale především navenek. Předsednictvo dnes stanovilo jasný postup, jak je uskutečnit. Odpovědnost za jeho naplnění ponese současné vedení ODS,“ zní páteční usnesení devítičlenného předsednictva, které také schválilo plán kroků do programové konference v květnu příštího roku.

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„Jasně čitelná moderní a pravicová strana“

Kupka uvedl, že za změny přebírá osobní odpovědnost. „Chci, aby ODS byla jasně čitelnou moderní pravicovou stranou, která nabízí konkrétní řešení pro lepší život lidí,“ podotkl. Hlavním tématem ODS bude podle něj ekonomika. Návrhy se mají týkat zdravého hospodaření, daňové reformy, obrany a bezpečnosti, školství a zdravotnictví.

Změní se i obsazení a fungování týmů ODS. „Dám výrazně větší prostor novým tvářím, úspěšným politikům z regionů a odborníkům, kteří mohou ODS pomoci připravovat funkční řešení,“ sdělil Kupka, konkrétní jména ale neuvedl.

Vrcholem změn má být představení nového programu ODS, které se uskuteční 22. května 2027. Jeho součástí bude plán reforem a modernizace České republiky. „Přípravu doprovodí veřejné debaty, setkávání s lidmi v regionech a intenzivní představování jednotlivých návrhů,“ dodal Kupka s tím, že chce, aby ODS byla sebevědomou, srozumitelnou a důvěryhodnou pravicovou alternativou.

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Kupka i další členové vedení strany čelí kritice za pokles preferencí. Vyzyvatel Kupky z lednového kongresu, stínový ministr pro místní rozvoj Radim Ivan si nicméně myslí, že současné problémy ODS nejsou pouze o předsedovi či místopředsedech. Mluví o zkostnatělé struktuře a potřebnosti změn. Podle části regionálních politiků nejsou místopředsedové ODS dostatečně viditelní.

Musíme být odlišitelní, míní Skopeček

Současný stav preferencí a fakt, že je v průzkumech přebíhá hnutí STAN bere vážně i místopředseda strany Jan Skopeček. „Nesmíme se dlouhodobě dostat do pozice jakési juniorské opoziční strany,“ řekl v pátek pro iDNES.cz s tím, že ODS na tuto situaci musí jasně reagovat a být od ostatních subjektů odlišitelná.

Strategií na růst preferencí je tak podle něj návrat k vlastní agendě, které by měla dominovat především ekonomika, případně nedávno představená zdravotnická reforma. „Pro ODS bylo vždy velkou výhodou, že měla pro tato řešení jasný ideový, pravicový kompas,“ dodal Skopeček s tím, že on sám chce straně pomoci tím, že jí navrátí její tradiční ekonomickou kompetenci.

Původně se mělo předsednictvo sejít 23. října, kvůli nečekanému jednání Sněmovny o televizních a rozhlasových poplatcích jednání na poslední chvíli zrušilo. Páteční setkání tak nebylo reakcí na výzvy z uplynulých dnů. K diskusi se 23. listopadu sejde také republikový sněm ODS, tvoří ho členové grémia ODS a předsedové regionálních a oblastních sdružení. Schází se většinou dvakrát až třikrát do roka.

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Oproti minulému roku ubyla občanským demokratům zhruba stovka členů. Loni jich bylo 10 720, letos 10 606. Od začátku roku strana dostala 700 přihlášek, víc než 500 jich zpracovala. K podporovatelům ODS se od začátku roku přihlásily dvě stovky lidí. Desítky bývalých občanských demokratů přešly do uskupení jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko.

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