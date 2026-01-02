Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce konec Okamury v čele Sněmovny

Josef Kopecký
  13:33aktualizováno  14:11
Vedení ODS vyzvalo vládu, aby se jasně distancovala od novoročního projevu předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury. Podpoří také jeho konec v čele dolní komory parlamentu. Šéfa Sněmovny kritizují i další čeští politici a předseda ukrajinského parlamentu. Okamura v projevu nevybíravě kritizoval Ukrajinu a o Evropské unie tvrdil, že bruselský vlak míří ke třetí světové válce.

Tomio Okamura | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Česká republika se musí podle Okamury vymanit z pozice podmaňované a vykořisťované země. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl Okamura ve svém novoročním projevu.

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu

Okamurova slova označilo vedení opoziční ODS za ukázku nepřijatelné lživé manipulace a strašení. „Vyjádření o 3. světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje Českou republiku, stejně jako explicitní urážka předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Jde o naprosto nepřijatelné výroky významného ústavního činitele naší země,“ uvedlo předsednictvo ODS.

Strana také vyzvala vládu Andreje Babiše, aby se od projevu Tomia Okamury jasně distancovala. „Právě ona nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku země. ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny ČR a podpoří návrh na jeho odvolání,“ dodala ODS.

Rakušan chce, ať se Sněmovna distancuje od „kreatury, která je ostudou celého Česka“

„Andrej Babiš se může tvářit jako prozápadní premiér, který podporuje Ukrajinu. Výměnou za beztrestnost však umožnil instalaci takové politické kreatury, jako je Tomio Okamura, do čela sněmovny. Jeho odsouzeníhodné výroky jsou odpovědností celé vlády a bohužel ostudou celého Česka. Budu chtít, aby náš klub přišel s návrhem usnesení, že sněmovna jako celek se distancuje od jeho citací. Ať ti, kdo si ho do vedení zvolili, předvedou, jak na tom s podporou Ukrajiny skutečně jsou,“ uvedl předseda hnutí STAN, exministr vnitra Vít Rakušan.

„Nelze přehlížet, že Tomio Okamura je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Jak už jsem uvedl včera, jeho skandální kolaborantské výroky, kterým tleská Kreml, poškozují celou naši zemi. Nelze mlčet. Podpoříme jako KDU-ČSL jak projednání těchto skandálních výroků ve Sněmovně, tak návrh na odvolání Tomia Okamury z jejího čela, kam ho instalovala koalice Andreje Babiše,“ napsal i šéf lidovců Marek Výborný.

Vyjádření šéfa Sněmovny Okamury iDNES.cz shání. O komentář předsedy Sněmovny požádal jeho mluvčí Lenku Čejkovou.

Užitečný idiot, nebo agent FSB? ptá se předseda ukrajinského parlamentu

„Opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům, kteří zůstávají na straně důstojnosti a spravedlnosti – na straně Ukrajiny,“ pokračoval dále v česky napsaném příspěvku na síti X předseda Verchovne rady Ukrajiny, tedy ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.

„Jsem přesvědčen, že nejtvrdší hodnocení Okamurových slov vynesou právě sami Češi a samozřejmě také historie, v níž se jeho jméno jen stěží zachová. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ napsal Stefančuk.

FSB ruská Federální bezpečnostní služba, a je nástupkyní KGB.

Na výroky třetího nejvyššího ústavního činitele už ve čtvrtek pobouřeně reagoval i velvyslanec Ukrajiny v Česku Vasyl Zvaryč.

„Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,“ uvedl velvyslanec.

Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec

„Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ dodal Zvaryč.

Okamura mluvil o zlodějích a juntě Zelenského

Okamura se vymezil se v desetiminutovém projevu, který zveřejnil na sociální síti X proti pomoci Ukrajině napadené Ruskem.

„Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ řekl Okamura. „Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ uvedl předseda Sněmovny a SPD.

„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii. Věřím, že naše země v tomto roce ani v žádném jiném žádné válečné dluhy dělat nebude,“ řekl předseda Sněmovny a SPD na adresu země, která se už čtyři roky brání bezprecedentní ruské agresi.

Ruské rakety a drony prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře a zabíjejí civilisty na Ukrajině.

Vstoupit do diskuse (239 příspěvků)

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce konec Okamury v čele Sněmovny

Tomio Okamura

Vedení ODS vyzvalo vládu, aby se jasně distancovala od novoročního projevu předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury. Podpoří také jeho konec v čele dolní komory parlamentu. Šéfa Sněmovny kritizují i...

2. ledna 2026  13:33,  aktualizováno  14:11

Změny na ČT24: Moderátoři budou nově pevně spojeni s jednotlivými pořady

Studio zpravodajství České televize

Změny v České televizi (ČT) pokračují. Vedení Zpravodajství České televize nově rozdělilo moderátory jednotlivých pořadů ČT24. Změna se od pondělí 5. ledna dotkne i hlavní zpravodajské relace...

2. ledna 2026  14:07

Víte, jak ten plyšák bude hořet? V kostýmu Jů bych chtěl být pohřbený, plánuje Lábus

Premium
Jiří Lábus a Jů (20. 1. 2005)

Psal se 4. leden 1981, když se na televizních obrazovkách poprvé objevilo Studio Kamarád s plyšovými postavami Jů a Hele. Ta první, vysoká a zelená, už od té doby svůj hlas nezměnila. Propůjčil jí ho...

2. ledna 2026

Nový šéf Zelenského kanceláře. Místo Jermaka přichází jestřáb Budanov

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyrylo Budanov s prezidentem Volodymyrem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval do funkce šéfa své kanceláře dosavadního ředitele ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyryla Budanova. Zelenskyj v té souvislosti zdůraznil, že Ukrajina...

2. ledna 2026  13:56

Pomník rudoarmějce v Teplicích zmizel, město nechce ideologické nánosy

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

V nové místo, které nebude zatíženo ideologickými nánosy, se promění bývalý pomník rudoarmějce v teplických Havlíčkových sadech. Zastupitelé schválili návrh na vyřazení sochy z majetku města a...

2. ledna 2026  13:53

V domě na Lounsku našli dvě mrtvá těla. Vražda a sebevražda, říká policie

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního...

Kriminalisté v Ústeckém kraji vyšetřují první násilný trestný čin letošního roku. V rodinném domě v obci Stroupeč na Lounsku byli nalezeni dva lidé bez známek života. Jedná se o manželský pár. Podle...

2. ledna 2026  8:47,  aktualizováno  13:17

Užitečný idiot, nebo agent FSB? reaguje na Okamuru šéf ukrajinského parlamentu

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk. (24. května 2024)

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk se v pátek ostře vymezil vůči novoročnímu projevu předsedy české Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), v němž dal třetí nejvyšší ústavní činitel...

2. ledna 2026  13:05

Lékaři a advokáti nechtějí být za lobbisty. Žádají změnu nového zákona

Premium
ilustrační snímek

Zákon o regulaci lobbování ještě neplatí ani půl roku a už se objevují tlaky na to, aby byl zrušen nebo alespoň zásadně změněn. Ozvalo se již třináct profesních komor, které sdružují 150 000 lidí s...

2. ledna 2026

Prskavky a hořící strop. Záběry ukazují, jak začalo peklo. Sto lidí je v kritickém stavu

Bar ve Švýcarsku pohltily plameny

Ve Švýcarsku stále pokračují identifikace obětí tragického požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana, při kterém zemřelo nejméně 40 lidí. Až sto zraněných je v kritickém stavu. Úřady...

2. ledna 2026  11:47,  aktualizováno 

Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, řidič ujel několik desítek kilometrů

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Policie v pátek dopoledne zhruba na dvacet minut uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na kamerách vozidlo jedoucí v protisměru. Jelo od Kaplice na Prahu,...

2. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín vyrobily v loňském roce 32 terawatthodin bezemisní elektřiny, předloni to bylo 29,7 TWh. Je to historický milník, loňská produkce jaderných zdrojů by pokryla...

2. ledna 2026  11:36

Požár rodinného domu v Kroměříži má jednu oběť. Popálená žena je v nemocnici

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži v ulici Seifertova. (2....

Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu v Kroměříži, ze kterého vynesli dva zraněné. Záchranáři desítky minut oživovali staršího muže, ten však na místě zemřel. Zraněnou starší ženu transportoval...

2. ledna 2026  9:19,  aktualizováno  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.