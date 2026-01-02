Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce konec Okamury v čele Sněmovny

Česká republika se musí podle Okamury vymanit z pozice podmaňované a vykořisťované země. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl Okamura ve svém novoročním projevu.
Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu
Okamurova slova označilo vedení opoziční ODS za ukázku nepřijatelné lživé manipulace a strašení. „Vyjádření o 3. světové válce, na které by měl mít podle jeho slov zájem Brusel, zásadním způsobem poškozuje Českou republiku, stejně jako explicitní urážka předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Jde o naprosto nepřijatelné výroky významného ústavního činitele naší země,“ uvedlo předsednictvo ODS.
Strana také vyzvala vládu Andreje Babiše, aby se od projevu Tomia Okamury jasně distancovala. „Právě ona nese největší díl odpovědnosti za zahraniční politiku země. ODS bude spoluiniciovat jednání o nepřijatelných výrocích Tomia Okamury na půdě Poslanecké sněmovny ČR a podpoří návrh na jeho odvolání,“ dodala ODS.
Rakušan chce, ať se Sněmovna distancuje od „kreatury, která je ostudou celého Česka“
„Andrej Babiš se může tvářit jako prozápadní premiér, který podporuje Ukrajinu. Výměnou za beztrestnost však umožnil instalaci takové politické kreatury, jako je Tomio Okamura, do čela sněmovny. Jeho odsouzeníhodné výroky jsou odpovědností celé vlády a bohužel ostudou celého Česka. Budu chtít, aby náš klub přišel s návrhem usnesení, že sněmovna jako celek se distancuje od jeho citací. Ať ti, kdo si ho do vedení zvolili, předvedou, jak na tom s podporou Ukrajiny skutečně jsou,“ uvedl předseda hnutí STAN, exministr vnitra Vít Rakušan.
„Nelze přehlížet, že Tomio Okamura je třetím nejvyšším ústavním činitelem. Jak už jsem uvedl včera, jeho skandální kolaborantské výroky, kterým tleská Kreml, poškozují celou naši zemi. Nelze mlčet. Podpoříme jako KDU-ČSL jak projednání těchto skandálních výroků ve Sněmovně, tak návrh na odvolání Tomia Okamury z jejího čela, kam ho instalovala koalice Andreje Babiše,“ napsal i šéf lidovců Marek Výborný.
Vyjádření šéfa Sněmovny Okamury iDNES.cz shání. O komentář předsedy Sněmovny požádal jeho mluvčí Lenku Čejkovou.
Užitečný idiot, nebo agent FSB? ptá se předseda ukrajinského parlamentu
„Opakovaným urážením Ukrajiny a Ukrajinců ve skutečnosti způsobuje škodu a přináší ostudu především Česku a Čechům, kteří zůstávají na straně důstojnosti a spravedlnosti – na straně Ukrajiny,“ pokračoval dále v česky napsaném příspěvku na síti X předseda Verchovne rady Ukrajiny, tedy ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
„Jsem přesvědčen, že nejtvrdší hodnocení Okamurových slov vynesou právě sami Češi a samozřejmě také historie, v níž se jeho jméno jen stěží zachová. A také se jistě dozvíme, zda byl užitečným idiotem, nebo agentem FSB,“ napsal Stefančuk.
FSB ruská Federální bezpečnostní služba, a je nástupkyní KGB.
Na výroky třetího nejvyššího ústavního činitele už ve čtvrtek pobouřeně reagoval i velvyslanec Ukrajiny v Česku Vasyl Zvaryč.
„Slova, která si dovolil použít vůči mým krajanům a Ukrajině, včetně demokraticky zvoleného vedení ukrajinského státu, jsou nedůstojná a naprosto nepřijatelná. Jsou v rozporu se zásadami demokratické společnosti i s hodnotami, na nichž je Česká republika jako nedílná součást evropského společenství založena,“ uvedl velvyslanec.
Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec
„Očekáváme, že orgány státní moci a občanská společnost České republiky poskytnou těmto výrokům náležité hodnocení a posoudí jejich slučitelnost s vysokou státní funkcí, kterou tento politik zastává,“ dodal Zvaryč.
Okamura mluvil o zlodějích a juntě Zelenského
Okamura se vymezil se v desetiminutovém projevu, který zveřejnil na sociální síti X proti pomoci Ukrajině napadené Ruskem.
„Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ řekl Okamura. „Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ uvedl předseda Sněmovny a SPD.
„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii. Věřím, že naše země v tomto roce ani v žádném jiném žádné válečné dluhy dělat nebude,“ řekl předseda Sněmovny a SPD na adresu země, která se už čtyři roky brání bezprecedentní ruské agresi.
Ruské rakety a drony prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře a zabíjejí civilisty na Ukrajině.