Vzdejte se funkce premiéra do vyřešení svých problémů, vyzvala ODS Babiše

Přirovnal to k tomu, že ani policejní vyšetřovatel obvykle nevyšetřuje záležitosti svých příbuzných a že chirurg neoperuje sám sebe.

„Konstatovali jsme principiální neslučitelnost výkonu funkce předsedy vlády s trestním stíháním pro podezření z podvodu a předsedy vlády v osobním konfliktu s Evropskou komisí ohledně svých podnikatelských aktivit a osobních finančních zájmů,“ řekl Fiala po jednání výkonné rady a republikového sněmu občanských demokratů.



Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman vrátil k došetření kauzu Čapí hnízdo. Babiš je tak znovu v pozici obviněného kvůli podezření na úvěrový podvod při čerpání padesátimilionové evropské dotace.

Zároveň z Evropské unie do České republiky dorazila před pár dny závěrečná zpráva o auditu, podle nějž je Babiš stále podle Evropské komise ve střetu zájmů, i když převedly své firmy do dvou svěřenských fondů. Podle auditorů si ale uchoval vliv na Agrofert, takže holding podle auditorů neoprávněně čerpal více než 285 milionů korun, přičemž 50 milionů z toho již proplatila Evropská unie. Česká republika má nyní dva měsíce na to, aby odpověděla Evropské unii na to, jaká opatření kvůli zjištění auditu přijme.

Babiš reagoval, že se nic vracet nebude a že z funkce premiéra neodstoupí.



ODS zavázala své členy udělat vše pro to, aby byly všechny podle Evropské unie neoprávněně vyplacené peníze vráceny. „Republikový sněm zavázal vedení ODS a všechny naše zástupce v Poslanecké sněmovně a Senátu, abychom podnikli všechny možné kroky, abychom tohoto cíle dosáhli,“ uvedl po jednání vedení občanských demokratů lídr strany Petr Fiala.