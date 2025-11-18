Kuba by byl vhodný kandidát, zaznělo z ODS, která hledá nového šéfa

Josef Kopecký
  14:24
Do souboje o nového předsedu ODS místo Petra Fialy se přihlásili zatím dosavadní ministr dopravy Martin Kupka a místostarosta městské části Ostrava Jih Radim Ivan. Počet kandidátů ale nemusí být konečný. Jihočeská ODS si přeje, aby na nového předsedu strany kandidoval také hejtman Martin Kuba.
Jihočeský hejtman Martin Kuba

Jihočeský hejtman Martin Kuba | foto: Petr Lundák, MF DNES

Hejtman Martin Kuba v Show Jana Krause (9. října 2024)
Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...
Jihočeský hejtman Martin Kuba. Volební štáb ODS po skončení krajských voleb a...
Hosty pořadu DUEL Rozstřel jsou Roman Kubíček (ANO) a Martin Kuba (ODS, SPOLU)...


„My jsme se sešli po volbách, když jsme řešili výsledek voleb. To už jsme byli informováni o tom, že předseda Petr Fiala nebude kandidovat na volebním sněmu 17. a 18. ledna a v rámci diskuse jsme dostali informaci od Martina Kuby, že se rozmýšlí, jak se zachová. Na regionu padla velmi silná výzva, aby se volby účastnil, že by byl nejvhodnější kandidát na funkci předsedy,“ řekl iDNES.cz místopředseda jihočeského regionálního sdružení, poslanec Jan Bauer.

„Řekl nám, že chce sledovat názory v rámci ODS, že se včas rozhodne a dá nám vědět. Já si myslím, že by to byl vhodný kandidát, ale respektuji to, co nám řekl, že si musí vše dobře promyslet,“ dodal Bauer.

A proč by podle něj byl Kuba dobrý šéf ODS? „Minimálně má za sebou velmi významné politické úspěchy a dobré výsledky,“ míní.

Jdu do toho. Kupka se rozhodl, že bude kandidovat na předsedu ODS

Jihočeskému hejtmanovi poslal iDNES.cz otázky, zda bude kandidovat do vedení ODS a na čem bude jeho rozhodnutí záviset. Kuba, který je dlouhodobě kritický ke koalici SPOLU, zatím neodpověděl.

Ministryně obrany Jana Černochová v říjnu uvedla, že si chce před svým rozhodnutím o kandidatuře na předsedkyni či do nejužšího vedení strany promluvit nejprve s lidmi z pražské ODS. „Musím si to všechno dobře promyslet a nejprve si popovídat se zástupci ODS Praha,“ napsala Černochová.

Pražská ODS chce do vedení strany Portlíka

Jenže regionální rada pražské ODS před pár dny podpořila na post prvního místopředsedy strany předsedu klubu zastupitelů SPOLU v městském zastupitelstvu a starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.

Lednový volební kongres ODS kromě volby nového předsedy určí směr, kterým se strana vydá v opozici. Do té míří po prohře SPOLU v říjnových volbách do Sněmovny. Fialy se rozhodl pozici šéfa strany neobhajovat.

Po volbách utvořilo vítězné hnutí ANO novou koalici s SPD a Motoristy sobě, která se opírá o většinu 108 poslanců, a vládu sestavuje Andrej Babiš.

Přípravu kongresu projedná výkonná rada ODS

Přípravu volebního kongresu má v úterý na programu výkonná rady občanských demokratů. „Členové výkonné rady se budou věnovat aktuální politické situaci, kdy zdůrazňují, že občanští demokraté chtějí být jasnou a konstruktivní opoziční silou vůči případné vládě Andreje Babiše,“ uvedl mluvčí ODS Jakub Skyva.

Výkonná rada se má věnovat i pravidlům pro výběr kandidátů ODS do Senátu v příštím roce, kde má strana ambici obhájit pozici nejsilnějšího senátorského klubu a post předsedy horní komory parlamentu.

Du do toho p*čo, přihlásil se do boje o šéfa ODS Ivan. Utká se s Kupkou

Volebnímu kongresu budou předcházet ještě regionální sněmy strany. Podporu Ústeckého kraje před volbou nového šéfa strany získal ministr Martin Kupka.

„Cítím i osobní odpovědnost za to, kam bude směřovat naše země. Potřebujeme silnou a srozumitelnou pravicovou stranu, která dokáže oslovit širší skupinu voličů odprava až do středu. Bude jasně vyhraněná, kompetentní a nabídne praktická řešení problémů lidí v naší zemi,“ uvedl ke svému rozhodnutí kandidovat na šéfa ODS Kupka.

Jeho zatím jediný oficiální soupeř Radim Ivan z Ostravy chce občanské demokraty změnit k lepšímu. Kritizoval, jak si poslanecký klub ODS znovu zvolil do svého čela Marka Bendu.

„Veřejná volba předsedy klubu aklamací je prasárna, která nemá v demokratické straně co dělat. Nicméně to přesně zapadá do modus operandi ‚strejcokratického‘ řízení. Nové tváře vyděsíme v první chvíli, kdy by se někdo vzepřel, ať je ostrakizován od prvního momentu,“ napsal Ivan.

