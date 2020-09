ODS žádá konec Vojtěcha. Vládnou nám zmatkující papaláši, řekl Farský

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Opozice chce také přednostně jednat o aktuální epidemologické situaci v zemi. Navrhli to při schvalování programu záříjové schůze Sněmovny, poslední před krajskými a senátními volbami, šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i předseda lidovců Marian Jurečka.



„My to nepodpoříme, chceme tento týden projednat nějaké zákony,“ řekl místopředseda ANO a šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.



„Situace je horší než v ostatních zemích střední Evropy,“ uvedl ve Sněmovně šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.



„Apeluji na premiéra a vládu, aby okamžitě spustili pětibodový plán krizového řízení, který jsme nazvali jednoduše Krize. Chceme: Konečně vyměnit ministra Vojtěcha, restartovat krizový štáb a svěřit mu návrhy řešení, které bude vláda respektovat,“ řekl již před schůzí šéf ODS Petr Fiala.

Dejte kvalitní respirátory učitelům, žádá ODS

Vláda by měla podle něj dále iniciovat jednání s řediteli škol a učiteli a zajistit podmínky, aby základní školy zůstaly v co největší míře otevřené, zajistit podmínky pro učitele, aby mohli vyučovat s kvalitními respirátory, eventuálně dalšími ochrannými prostředky. Zároveň definovat nejvíce ohrožené skupiny a vybavit je ochrannými prostředky.

„Požadujeme i znásobit zásadně kapacity hygieny, aby fungovalo trasování, nutností je ekonomická podpora živnostníkům, malým a středním podnikatelům a všem, kteří pomoc potřebují,“ uvedl předseda občanských demokratů.

„Vládnou nám zmatkující papaláši,“ řekl šéf klubu STAN Jan Farský. „Co pan premiér předvádí, je zoufalství a doplácí na to celý národ,“ uvedl Farský. Poukázal na stále se měnící rozhodnutí o pravidlech rušení roušek či respirátorů, které mají chránit před šířením epidemie koronaviru.

„Vláda nedělá nic jiného, než strká hlavu do písku,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová. Poukázala na to, že už i sousední Slovensko označilo v pondělí Českou republiku „červenou“ zónu, tedy jako nebezpečnou zemi pro vlastní občany, kteří by se do Česka vypravili. To bude pro Českou republiku negativní ekonomické dopady, řekla Pekarová Adamová.

V úterý udělalo stejný krok jako Slováci také Nizozemsko a Kypr. V Česku je momentálně situace podle počtu nakažených horší, než ve všech okolních zemích a ze zemí Evropské unie je horší situace jen ve Španělsku a ve Francii.

Ryba smrdí od hlavy, kritizovala šéfka TOP 09 vládu

„Vláda musí zabránit zvyšování počtů nakažených,“ řekl místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek. Podle Pekarové Adamové by vláda měla začít tím, že se nebude chovat podle toho, že jsou za necelé tři týdny volby a nedělat rozhodnutí zaměřená jen na některé skupiny občanů. Naráží tím na návrh vlády na mimořádný pětitisícový příspěvek důchodcům.

„Ryba smrdí od hlavy,“ řekla šéfka TOP 09. Pokud platí jiná pravidla pro ty nahoře a ostatní občany, tak se vláda nesmí divit, že jí vyhlášená opatření ohledně nošení roušek a respirátorů někteří lidé nerespektují. Narážela tím na fakt, že premiér Andrej Babiš nešel do karantény po setkání s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou a místo toho se změnila pravidla, kdo má jít do karantény a kdo ne.

Také šéfka TOP 09 volá po aktivování Ústředního krizového štábu. „Na vládě se opakuje situace z března, kdy premiér s aktivizací Ústředního krizového štábu otálel. Holt nechtěl být za žádnou cenu zastíněn a na úkor zvládnutí nastupující epidemie upřednostnil vlastní PR. Dnes váhá znovu,“ reagovala na to, že premiér Babiš odmítl požadavek sociální demokracie na to, aby znovu začal pracovat Ústřední krizový štáb.

„Myslíme si, že to je na místě,“ řekl i šéf lidovců Marian Jurečka, který kvůli tomu, ať znovu funguje krizový štáb, napsal osobně sms premiérovi. Babiš mu odpověděl, že nevidí potřebu svolat krizový štáb. Na výzvu, ať svolá schůzku šéfů stran kvůli postupu proti koronaviru, premiér podle Jurečky neodpověděl.

„Je to velké téma, hovořit bychom o tom měli,“ uvedl i šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a poukázal na zvyšující se počet nakažených s covid-19.

Třikrát víc nakažených, než když byl nouzový stav

Vážnou epidemiologickou situaci v České republice chtějí projednat i Piráti. „Počet nakažených je třikrát vyšší, než když byl nouzový stav,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Setkal se s poslancem Pirátů Františkem Navrkalem, který se nakazil a má covid-19. Michálek řekl, že to hygienikům trvalo devět dnů, než ho kontaktovali. Šéf poslaneckého klubu Pirátů si nechal udělat test na koronavirus a byl dvakrát negativní.

Piráti trvají na tom, že by stát měl zajistit mnohem větší počet testování na nákazu koronavirem. Piráti to již na předchozích schůzích Sněmovny prosazovali, ale provládní většina poslanců návrh smetla.

ČSSD: Svolejme krizový štáb, ať není nouzový stav

Sociální demokracie v úterý v tiskové zprávě uvedla, že Ústřední krizový štáb pomůže řešit covid-19 tak, aby nemusel být vyhlášen nouzový stav.

„ÚKŠ je skvělým nástrojem v době pandemického ohrožení, jak jsme si ostatně mohli ověřit už na jaře. Tehdy fungoval a i díky práci jeho členů, nás všech, jsme krizi zvládli. Budu se snažit přesvědčit premiéra Babiše o tom, abychom ho proto znovu aktivovali v době, kdy je počet nových případů onemocnění COVID-19 alarmující. Je to z mého pohledu klíčové, samozřejmě vedle preventivních opatření typu nošení roušek“, uvedl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

„Nechceme, abychom museli omezovat ekonomiku podobně, jako jsme to udělali na jaře. Nechceme ani vyhlašovat nouzový stav. Naopak ale chceme chránit zdraví a životy obyvatel a k tomu, aby se nám to podařilo, nemůžeme jen nečinně čekat a přihlížet, jak počty nakažených strmě rostou. Je potřeba jednat a my jsme připraveni se koronavirové hrozbě v ÚKŠ každý den usilovně věnovat“, uvedl Hamáček.