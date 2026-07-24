Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

ODS už má připravenou ústavní stížnost kvůli zákonu, který vetoval Pavel

Josef Kopecký
  12:55aktualizováno  13:20

Fotogalerie1

Předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda Karel Haas | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Opoziční občanští demokraté už mají podle prvního místopředsedy Karla Haase připravenou ústavní stížnost kvůli návrhu, který vetoval prezident Petr Pavel. Vláda v něm usiluje o rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. ODS počítá s tím, že koalice veto hlavy státu přehlasuje, a je proto připravena podat relativně rychle ústavní stížnost.

„Protože celé jaro upozorňujeme, že rozvolnění rozpočtové odpovědnosti je jednou ze tří největších hrůz této vlády, tak už máme z větší části dokonce připravenou ústavní stížnost. A tu bazuku ústavní stížnosti na největší hrůzu použít musíme. Věci se mají dohrávat do konce,“ řekl iDNES.cz Haas.

Prezident Petr Pavel v úterý vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Důvodem je podle prezidenta dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, protože zákon, který prosadila vláda Andreje Babiše přes veto Senátu, umožňuje vládě zvyšovat zadlužení České republiky.

Pavel vrátil novelu usnadňující vládě zadlužování. Aktivistické veto, říká Babiš

„Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta, je velice nezodpovědné, nezodpovědné vůči občanům,“ reagoval Babiš.

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě svolá schůzi Sněmovny, aby přehlasovala veto prezidenta Pavla k návrhu, který je pro vládu klíčový pro sestavování rozpočtu na příští rok.

„Ano, budeme ji dle předběžné domluvy svolávat na poslední týden v srpnu,“ sdělila iDNES.cz ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Schůze se uskuteční 25. srpna.

Bez přehlasování Pavlova veta by schodek rozpočtu příští rok nesměl překročit 150 miliard

Kdyby koalice ANO, SPD a Motoristů Pavla nepřehlasovala, deficit státního rozpočtu by příští rok nesměl překročit 150 miliard korun, což by podle ministryně financí vedlo k devastaci ekonomiky i obranyschopnosti. Letos je plánovaný schodek rozpočtu 310 miliard korun.

Koalice kvůli přehlasování Pavlova veta svolá v srpnu poslance, uvedla Schillerová

ODS ještě před tím, než Haas iDNES.cz řekl, že už má strana z větší části připravenou ústavní stížnost, na tiskové konferenci popsala důvody, pro které je pro ni nepřijatelné rozvolnění rozpočtové odpovědnosti.

Čtyři důvody, proč ODS kategoricky odmítá rozvolnění rozpočtové odpovědnosti

„Zaprvé prolomení principu několik set let starého, že parlament rozhoduje o utrácení a vláda podle rozhodnutí parlamentu utrácí. To je těch deset procent výdajů této země bez souhlasu parlamentu,“ řekl Haas.

„Druhý důvod: uvolnění účelové vázanosti výdajů a příjmů z důchodového účtu. A díky důchodové reformě, ať si o ní říká, kdo chce, co chce, bude český důchodový účet až do roku 2035 v přebytku desítek miliard korun. A tyto desítky miliard korun, místo toho, aby sloužily na důchody i v budoucích letech, si vláda rozpouští do běžných výdajů státního rozpočtu,“ uvedl první místopředseda ODS.

Díky za kuráž, vzkázala opozice Pavlovi. Zákon by byl podvod na lidech, vítá veto

„Třetí klíčová věc: opouštíme dosavadní přísnou a v zákoně stanovenou trajektorii snižování strukturálního schodku. V příštím roce měla být tato země na 1,25 procenta HDP ve strukturálním schodku. A kam se posouváme? Posouváme se na mnohem slabší evropskou úroveň tří procent HDP. Proto vláda deklaruje, že příští rok máme být někde na 2,8, 2,9 procenta, to znamená těsně pod evropskou hranicí. 1,25 procenta, nebo 2,8, 2,9 procenta je velmi výrazný rozdíl,“ řekl Haas.

„A čtvrtá věc. My jsme nikdy nezpochybňovali únikovou doložku pro obranu, nezpochybňovali jsme únikovou doložku na klíčové investice typu jádra, typu základní dálniční sítě a tak dále. Ale v těch měkkých únikových doložkách jsou odhadem schovány další 3 až 4 biliony korun, o kterých se budeme tvářit, že tento dluh vlastně neexistuje. Takže to jsou čtyři klíčové věcné argumenty, proč celé jaro upozorňujeme, že rozvolnění rozpočtové odpovědnosti je jednou ze tří největších hrůz této vlády,“ uzavřel první místopředseda občanských demokratů.

Vstoupit do diskuse (160 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

Žena ukryla bombu v taškách s burgery a předala je ukrajinským vojákům

ilustrační snímek

Ukrajinští vojáci na kontrolním stanovišti na výjezdu z Černihivu směrem na Kyjev odhalili improvizované výbušné zařízení ukryté v několika taškách s jídlem z restaurace McDonald’s. Podle informací...

24. července 2026  13:37

Soud osvobodil proruské domobrance. Dorazily desítky příznivců spolku

Obžalovaný Ivan Kratochvíl u Městského soudu v Praze v kauze proruské...

Soud v pátek osvobodil proruskou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír v kauze podpory terorismu. Vedoucímu domobranců Ivanu Kratochvílovi uložil roční podmínku a pětiletý zákaz organizování...

24. července 2026  9:49,  aktualizováno  13:36

Korea prožívá rozvod století. Šéf čipového kolosu vyplatí manželce rekordní sumu

Premium
Bývalí manželé Čche Tche-won a Ro So-jong na koláži snímků (26. června 2026)

Jižní Korea momentálně pozorně sleduje miliardářskou právní bitvu, pro níž se už vžilo označení rozvod století. V zatím posledním verdiktu soud v pátek nařídil předsedovi technologické skupiny SK...

24. července 2026  13:31

Do Berouna za třináct minut až v roce 2044. Tunel z Prahy vyjde na 76 miliard

Ilustrace portálů tunelu podle přípravné dokumentace z roku 2009: Přemostění...

Jeden z nejdražších projektů na české železnici, tunelové spojení mezi Prahou a Berounem, se stavět bude, slíbil ministr dopravy Ivan Bednárik. A to i navzdory hledání úspor na českých drahách....

24. července 2026  13:23

ODS už má připravenou ústavní stížnost kvůli zákonu, který vetoval Pavel

Předseda ODS Martin Kupka a první místopředseda Karel Haas

Opoziční občanští demokraté už mají podle prvního místopředsedy Karla Haase připravenou ústavní stížnost kvůli návrhu, který vetoval prezident Petr Pavel. Vláda v něm usiluje o rozvolnění rozpočtové...

24. července 2026  12:55,  aktualizováno  13:20

„Cítím se bezcenný.“ Foldyna reagoval na rozhodnutí soudu o předběžném opatření

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jaroslav Foldyna (SPD). (14. července...

Okresní soud v Děčíně rozhodl o předběžném opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldyny (SPD). Mluvčí soudu Michaela Janoušová to v pátek potvrdila, neřekla ale, jak...

24. července 2026  11:11,  aktualizováno  13:08

Čína zveřejnila exportní sankční seznam na společnosti z EU. Je mezi nimi i Tatra

ilustrační snímek

Čína zařadila českou společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily, na seznam 14 evropských firem, na které nově uvalila exportní omezení. Dotčeným podnikům...

24. července 2026  12:02,  aktualizováno 

Kočkám dali na ocasy hadry s hořlavinou. Za požáry v Itálii stojí „podlá individua“

Záběry z dronu ukazují zkázu, kterou na Sicílii způsobily ničivé lesní požáry....

Požáry v jihoitalské Kalábrii podle tamních představitelů způsobili žháři, kteří přivázali hadry s hořlavinou na ocasy toulavých koček. Na Sicílii, jež také bojuje s rozsáhlými požáry, po náhlé...

24. července 2026

Teta rozbila neteři o hlavu hrnek, konflikt kvůli kočkám řeší policie

ilustrační snímek

Policisté v Olomouci vyšetřují kuriózní případ ublížení na zdraví, ke kterému došlo při rodinné hádce. Ta vznikla kvůli sporu o kočky. Třiatřicetiletá žena v domu poblíž Šibeníku nakonec při fyzické...

24. července 2026  12:53

Trumpova influencerka se sešla se Zelenským. Otočila a teď varuje před Rusy

Premium
Americká protrumpovská krajně pravicová moderátorka a komentátorka Laura...

Americká protrumpovská krajně pravicová moderátorka a komentátorka Laura Loomerová navštívila Kyjev, kde se setkala i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Loomerová se omluvila za...

24. července 2026  12:31

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Teddy Swims se vrátí do Česka. V březnu zahraje v pražské O2 areně

Teddy Swims - čtvrtý den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast...

Americký zpěvák a skladatel Teddy Swims, v jehož tvorbě se mísí soul, R&B, pop i rock, vystoupí 20. března 2027 v pražské O2 areně. Fanouškům představí novější tvorbu i své největší hity.

24. července 2026  12:17

Zranění mužů při výbuchu potrubí se prověřuje jako nedbalostní ublížení na zdraví

Při výbuchu vodovodního potrubí se v Kroměříži zranili dva muži. (23. červenec...

Kriminalisté prověřují čtvrteční výbuch vodovodního potrubí v Kroměříži jako podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Při incidentu utrpěli těžká zranění dva zaměstnanci společnosti...

24. července 2026  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×