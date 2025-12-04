ODS ukončila členství jihočeským odpadlíkům. Nešťastné a nevhodné, reagoval Kuba

ODS ukončila členství jihočeského hejtmana nebo českobudějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové. Celkem jde o 30 krajských a 14 českobudějovických zastupitelů zvolených za ODS. Všichni chtějí vstoupit do nového hnutí, které právě Kuba připravuje.
„Vedení na to má právo, ale přijde mi to lidsky nešťastné. Je to naprosto nevhodné například k Janu Zahradníkovi, který byl členem ODS od roku 1991 a pro stranu hodně obětoval a hodně jí dal,“ reagoval Kuba.
Šestasedmdesátiletý Zahradník byl prvním jihočeským hejtmanem a zastával i pozici poslance. Také Zahradník uvedl, že se stane členem nového hnutí.