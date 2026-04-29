To, jak chce vláda rozvolnit rozpočtová pravidla, je nepřijatelné, říká Kupka

„A navíc tam přichází s celou řadou opatření, které budou znamenat riziko, že například ministryně financí bude moci nakládat až se dvěma sty miliardami korun, což podle mého soudu žádný jiný podobný stát nemá. Tohle jsou reálná vážná rizika a budeme se jim snažit zabránit,“ řekl Kupka.
Vládní koalice chce svolat mimořádnou schůzi ke třetímu čtení vládní předlohy, která mění zákony v souvislosti s veřejnými rozpočty a sestavováním státního rozpočtu. Zatím sbírá podpisy pod žádost, kterou chce podat v nejbližších dnech.
Mimořádná schůze by měla začít 13. května. Předseda Sněmovny Tomio Okamura ji musí svolat nejpozději do deseti dnů od podání žádosti.
Schillerová chce prodloužit možnost zvýšit obranné výdaje do roku 2036
„Přicházím s pozměňovacím návrhem, který reaguje také na zhoršenou bezpečnostní situaci, kdy navrhujeme prodloužit možnost nezapočítat do výdajových rámců výdaje na obranu na dvě procenta HDP, což schválila již minulá vláda, o osm let,“ řekla ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová při druhém čtení návrhu, o který jde.
„Toto pravidlo tedy nesmyslně neskončí v roce 2028, ale bude prodlouženo na 10 let, tedy do roku 2036, schválí-li to tato ctěná Poslanecká sněmovna. Stejně jako za dva roky nikam nezmizí obranné výdaje nutné vynakládat z roku na rok navíc, neexistuje ani důvod vypínat tuto únikovou doložku,“ uvedla ministryně financí.
Navrhuje také, aby pro roky 2026 až 2036 bylo možné navýšit výdajové rámce o částku na financování dopravní infrastruktury nebo staveb pro energetickou bezpečnost podle zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Týkalo by se to i úhrad v rámci projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Projednávaný návrh umožňuje vládě zvýšit celkové výdaje státního rozpočtu až o deset procent při zhoršení bezpečnostní situace.
ODS chce, aby vláda jasně řekla, jaké jsou její plány s ČEZ, a přestala jen „vysílat signály“
Stínová vláda ODS se zabývala i budoucnost české energetiky, konkrétně plánem vlády získat plnou kontrolu státu nad ČEZ.
„Vyzýváme vládu, aby přestala přešlapovat na místě a jenom vysílat kouřové signály, ale aby řekla jasně, jaké jsou úmysly,“ řekl Kupka.
To, že „vysílal signály“, vyčítali kritici bývalému premiérovi a exšéfovi ODS Petru Fialovi.
„Rozumíme prvnímu kroku, který udělal ČEZ, to znamená záměru vyčlenit část svých část distribučních obchodních a dalších aktivit do nové společnosti. Na druhou stranu je to jediný moment, který dnes máme,“ uvedl stínový ministr průmyslu Pavel Drobil.
Společnost ČEZ by si podle aktuálního návrhu v nové dceřiné firmě ponechala 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům. O návrhu bude rozhodovat červnová valná hromada podniku. Peníze utržené z prodeje podílu v dceřiné firmě by následně měly usnadnit výkup minoritních akcionářů ČEZ.
Po vládě ODS chce, aby vyjasnila, jak chce ošetřit další nakládání s akciemi, jak plánuje distribuovat mezi investory nebo nové akcionáře zbývající procentní podíl v nové společnosti a jakým způsobem zajistí, aby majoritní podíl zůstal státu dlouhodobě.