ODS ztratila touhu vyhrávat, to nikdy nemůže dopadnout dobře, říká Kuba

Když Petr Fiala po krajských volbách vykládal, že nešlo o neúspěch, protože kandidátky ODS a SPOLU vyhrály ve dvou krajích, ohradil jste se. S tím, že v Jihočeském kraji nešlo o úspěch ODS, ale vás a vašeho týmu. Nedostal jste pak ve straně kartáč, že to bylo neloajální?

Ani nedostal. V politice jsem zastáncem, že se má mluvit tak, aby to odpovídalo realitě. Takže to nebylo nic neloajálního, ale reálný popis situace. Už když jsem v únoru startoval kampaň, slýchal jsem, že tam neakcentujeme značku ODS. Výsledky ale hovoří za vše. Zkrátka to není tak, že se někam pověsí značka ODS a automaticky máte 47 procent. Je to o specifickém týmu, který se tu v posledních letech snažím budovat. Také mi to přišlo fér vůči jihočeským voličům. V posledních čtrnácti dnech kampaně jsem často slýchal: Chci volit vás, ale nikdy bych nevolil ODS, peru se s tím. To pro mě byla zvláštní zkušenost, kterou jsem v politice nikdy nezažil.

Po žluté kartě v krajských volbách, kterou vláda dostala, si přečíst o tom, jak si politici jdou zvednout platy… To snad ani nebudu komentovat.