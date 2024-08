ODS trvá na výpovědi bez důvodu, řekl Skopeček. Vláda návrh projedná ve středu

Skopeček uvedl, že o doplnění změn o výpověď bez udání důvodu budou poslanci ODS usilovat pozměňovacím návrhem, až návrh projde do podrobné rozpravy Sněmovny ve druhém čtení.

Český zákoník práce je podle Skopečka velice rigidní a zaměstnavatelé ho obcházejí, když se nechtěných zaměstnanců zbavují reorganizací. Novinka by zaměstnancům měla v takové situaci pomoct zavedením vyššího odchodného. Jak velký násobek měsíčního platu by to měl být, by měla Sněmovna prodiskutovat, míní.

Skopeček v diskusi odmítl jako „nesmysl“ názor poslance Jana Hrnčíře z SPD, že ODS se návrhem chystá před koncem volebního období na čistky ve státní správě. Podle Hrnčíře by zavedení výpovědi bez udání důvodu jednoznačně zhoršilo pozici zaměstnanců. Přitom už podle dosavadních pravidel může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít dohodu s odstupným, na kterém se shodnou, uvedl.

Návrh novely počítá s tím, že výpovědní lhůta by nově začínala doručením výpovědi, ne až od dalšího měsíce. Při propuštění kvůli porušování povinností a předpisů by se mohla zkrátit na měsíc. Podle ministerstva práce je cílem novely zvýšit flexibilitu na trhu práce a uvolnit „příliš rigidní nastavení“ zákoníku.

Odbory s řadou změn nesouhlasí. Podle nich zajistí flexibilitu hlavně zaměstnavatelům a oslabí pozici zaměstnanců. Odmítají výpověď bez udání důvodu, hrozí protesty. Ministr práce Jurečka opakovaně ujistil, že toto opatření v novele není. Výhrady mají i některé resorty, žádají třeba rozvolnění vyplácení výdělků v eurech. O tom, v jaké podobě připravovaný kodex dostane Sněmovna, rozhodne vláda.