Zastavení vymáhání dotace kritizovali z opozičních stran také lidovecký poslanec Jan Bartošek nebo poslanec Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého se Piráti obrátí na evropského žalobce.
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Ministerstvo zastavilo vymáhání dotace po Penamu. Kauzu si vymysleli v Bruselu, řekl Babiš
Dotaci 100 milionů korun na inovativní linku na toustový chléb získala pekárna v roce 2018, kdy rovněž vedl vládu Babiš. Kontroloři ale během evropského auditu uvedli, že pekárna použila existující technologii a Evropská unie následně ministerstvu průmyslu a obchodu dotaci neproplatila. Pekárna čelí obžalobě kvůli možnému dotačnímu podvodu. Ministerstvo průmyslu vedené Havlíčkem nyní zastavilo vymáhání dotace se zdůvodněním, že uplynula promlčecí lhůta, napsal dnes server iRozhlas.cz.
Babiš v pátek uvedl, že kauzu kolem dotace si vymysleli v Bruselu. Jde o účelové poškozování jeho bývalé firmy, uvedl v Bruselu po jednání mimořádného summitu EU. „Je to klasika, je to jenom zase účelovka jak poškozovat moji bývalou firmu,“ řekl Babiš.
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Soud řeší kauzu stomilionové dotace na toasty. Pekárna Agrofertu odmítla obžalobu
„Stát, který po živnostníkovi vymáhá každou korunu, tady najednou nestihl termín. Pravidla platí pro všechny, i pro premiéra,“ sdělil k tomu Kupka. „Podáme ještě dnes interpelaci na ministra Havlíčka: kdo to rozhodl, jaká lhůta uplynula a proč ji nikdo nepřerušil. A obrátíme se na NKÚ, aby prověřil, jak ministerstvo s těmi 100 miliony naložilo,“ doplnil.
NKÚ uvedl, že zatím žádný podnět neeviduje. Jednotlivé kontroly provádí zejména na základě své analytické a kontrolní činnosti. „Může využít podněty od Parlamentu ČR, jeho orgánů, jako jsou výbory nebo komise, a od vlády. O zařazení konkrétní kontroly do plánu kontrolní činnosti rozhoduje Kolegium NKÚ. Je ale třeba říct, že každý podnět, který dostaneme, posoudíme,“ řekla mluvčí Hana Kadečková.
Piráti se chtějí obrátit na evropského žalobce, napsal na X místopředseda jejich poslaneckého klubu Bartoš. „Rozhodl jsem se na tohle důrazně reagovat a ještě dnes analytici Pirátů doručí evropskému žalobci podklady, ze kterých je zřejmé, že ministerstvo vedené Karlem Havlíčkem schválně nechalo promlčet vymáhání 100 milionů Kč po Agrofertu. Nebo snad někdo si myslí, že na to ministerstvo zapomnělo? Zapomnělo zrovna u Agrofertu?“ uvedl.
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„Havlíček přihrál Agrofertu 100 milionů z našich daní. Mohly jít třeba na důchody, půjdou na zámečky ve Francii,“ sdělil na X poslanec KDU-ČSL Bartošek. Odkazoval tak na další kauzu, která se týká premiéra. Francouzská policie vyšetřovala prodej luxusních nemovitostí na jihu Francie, které podle médií koupil Babiš v roce 2009 prostřednictvím offshorových společností. Mohl se tím ve Francii dopustit porušení zákona o praní špinavých peněz či daňových zákonů. Francouzská Národní finanční prokuratura stále doufá, že rozhodne o možném stíhání Babiše do konce letošního roku, sdělila tento týden mluvčí úřadu Bérénice Dinhová.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na síti X označil rozhodnutí ministerstva za šílenost. „Budu se ptát přímo premiéra. Všechny zúčastněné vyzývám: neasistujte tomuhle svinstvu. Andrej Babiš nebude vládnout věčně,“ uvedl.
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9. listopadu 2026