Živnostníkům na ruku 30 tisíc, říká ODS. Nabídku vlády chce vylepšit

„Vláda plánuje vyplácet 15 000 Kč měsíčně, my jsme přesvědčeni, že ta částka by měla být kolem 30 000 Kč. Aspoň v tomto případě se vláda vydala správným směrem a my se budeme snažit v Poslanecké sněmovně ten návrh nejenom podpořit, ale také vylepšit,“ uvedl po jednání s Babišem lídr občanských demokratů Petr Fiala.

Ministryně financí Alena Schillerová představila plán vlády na další pomoc OSVČ po čtvrtečním jednání kabinetu. Částka 15 tisíc podle ní nebude daněná a stát by ji jednou měsíčně vyplácel osobám samostatně výdělečně činným prostřednictvím sítě finančních úřadů,

„Za ODS říkám, že pro nás je hrozně důležité, aby lidé dokázali i ekonomicky přežít tyto těžké časy, aby se neocitli živnostníci na ulici, aby nekrachovaly zdravé a prosperující firmy, a proto podpoříme všechna opatření, která jdou tímto směrem, aby lidé měli dostatek peněz, aby si mohli poradit s problémy, které na ně přicházejí,“ uvedl Fiala.

Podle lídra KDU-ČSL Mariana Jurečky není příspěvek 15 tisíc korun měsíčně pro některé živnosti adekvátní. Navrhuje odpustit pro letošní rok silniční daň.



„Slib 15 tisíc měsíčně pomůže jen částečně. Na udržení živností stačit nebude. Vláda prostě háže živnostníky přes palubu,“ uvedla na Twitteru předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Vláda zatím bohužel neuvažuje o náhradě reálné škody živnostníkům. Budeme se snažit pro živnostníky vyjednat lepší podmínky,“ uvedl předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Tématem jednání předsedů opozičních stran s předsedou vlády měly být také nominace zástupců opozice do Ústředního krizového štábu. Babiš v úterý nabídl opozici tři místa, ve středu iDNES.cz řekl, že by nemělo jít o politiky. Podle šéfa ODS Fialy nechal premiér na předsedovi krizového štábu Romanu Prymulovi, koho si z kandidátů opozice vybere.