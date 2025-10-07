Předchůdce Fialy pohřbili mrtvý sponzor, žid, co uhne, a milenka, jež dřela jako kůň

Autor: ,
  21:48
Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas, Petr Fiala. Kdo bude dalším předsedou ODS, se zatím neví. Přinášíme přehled předchozích šéfů občanských demokratů, kteří skončili za poměrně kontroverznějších okolností než Fiala.
Bývalý premiér Petr Nečas s manželkou Janou před jednáním Městského soudu v...

Bývalý premiér Petr Nečas s manželkou Janou před jednáním Městského soudu v Praze. (9. ledna 2017) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý prezident Václav Klaus.
Mirek Topolánek
Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)
Václav Klaus a Miloš Zeman při rozhovoru v Poslanecké sněmovně (2002)
35 fotografií

Prvním předsedou občanských demokratů se stal Václav Klaus. V čele strany stál v letech 1991 až 2002. Jako šéf ODS předsedal dvěma kabinetům v letech 1992 až 1997.

Politická krize a odhalené podvody v hospodaření ODS, kdy mezi sponzory byli i fiktivní mecenáši, donutily Klause v prosinci 1997 odstoupit z čela vlády. Klaus přitom dlouho otálel a nechápal dotazy novinářů, proč by dary měla jeho strana vracet. Přitom se už stávalo předmětem veřejného posměchu, jak kolovala jména Lajose Bácse a Radjiva M. Sinhy, mrtvého Maďara a nic nechápajícího Mauricijce, kteří měli v daňovém přiznání ODS z roku 1995 zamaskovat celkem patnáctimilionový dar od bývalého tenisty a tehdejšího majitele zprivatizovaných Třineckých železáren Milana Šrejbra.

Po předčasných volbách v roce 1998 se Klaus stal na čtyřleté volební období předsedou Poslanecké sněmovny.

Sarajevský atentát. Jak ODS ustála mrtvého Maďara a zděšeného Mauricijce

Po sněmovních volbách v roce 2002 dal Klaus na podzim k dispozici funkci předsedy ODS a v prosinci 2002 byl novým předsedou zvolen Mirek Topolánek. Po odchodu z čela ODS byl Klaus až do roku 2008 čestným předsedou strany, později se stal kritikem směřování strany. V únoru 2003 ho Češi a Češky zvolili prezidentem České republiky a tuto funkci zastával po dvě funkční období.

Topolánek stál v čele ODS v letech 2002 až 2010 a v období 2006 až 2009 se stal také předsedou vlády České republiky. ODS pod Topolánkovým vedením vyhrála řadu voleb. V březnu 2009 se ČSSD podařil pátý pokus o vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě, když s opozicí hlasovali i čtyři poslanci zvolení za koaliční strany.

Topolánek se tak stal prvním českým premiérem, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Vláda tehdy padla v době půlročního českého předsednictví EU.

Necelé dva měsíce před volbami, 25. března 2010, Topolánek po sedmi letech ve funkci pod tlakem nejprve odstoupil z pozice volebního lídra a nakonec ke 12. dubnu odešel i z čela strany (ve volbách už nekandidoval). Preference strany klesaly a Topolánek se pro ni stával spíše přítěží. Poslední kapkou se staly jeho výroky na adresu církví a homosexuálů, které pronesl při fotografování pro gay magazín.

Je to Žid a uhne, řekl o premiérovi Topolánek. Fischer s ním nechce mluvit

„Gustav Slamečka, když jde do tuhého, tak uhne. Fischer, ten je žid, není gay, uhne ještě dřív. To souvisí s jeho charakterem,“ prohlásil tehdy Topolánek. Za výroky se vzápětí omluvil.

Po odchodu Mirka Topolánka byl v letech 2010 až 2013 třetím předsedou ODS a předsedou vlády České republiky Petr Nečas. Za předčasným koncem jeho vlády nestálo ani několik pokusů opozice o vyslovení nedůvěry, ani neshody mezi koaličními partnery, ale kriminální aféra ředitelky premiérova kabinetu Jany Nagyové, která byla zároveň jeho milenkou a později manželkou, s níž se ovšem letos rozvedl.

V rámci aféry kolem Nagyové se mimo jiné řešily její nadstandardní odměny. „Moji lidé dřou jako koně. Standardně 12 hodin denně. K tomu často i víkend. Ale o platy přece nejde, jde o to atakovat mé okolí a potažmo mě. Vyfabrikovat nějaký takzvaný skandál,“ reagoval tehdy Nečas. Stal se tím pádem terčem posměchu s tím, že obhajoval de facto přijmy jdoucí do jeho vlastní druhé, milenčiny domácnosti.

Nečas: Odměny pro Nagyovou jsou v pořádku, moji lidé dřou jako koně

Na funkci premiéra rezignoval 17. června 2013, tím skončila i jeho vláda. Ve stejný den rezignoval také na funkci předsedy ODS.

Petr Fiala ohlásil kandidaturu na předsedu ODS v prosinci 2013. Ačkoli byl členem strany teprve krátce, podle svých slov s občanskými demokraty ideově spolupracoval už od první poloviny 90. let. Předsedou ODS byl zvolen v lednu 2014, funkci v následujících letech pětkrát obhájil.

Fialy se v uplynulém období dotkla jedna z afér, a to kauza kolem Podnikatelské družstevní záložny (PDZ). Fiala podílnictví v této kampeličce nezmínil v majetkových přiznáních. Premiér chybu vysvětlil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Nedá se říci, že by mu skandál příliš uškodil – jeho předchůdci se svými problémy na tom byli o poznání hůře.

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Lídrem SPOLU byl i letos, koalice ale ve volbách, které vyhrálo hnutí ANO, skončila druhá se ziskem 23,4 procenta a 52 mandátů. V úterý Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. Letos 11. září jako předseda ODS vyrovnal v délce funkčního období Václava Klause, který stranu vedl od jejího vzniku v dubnu 1991 do prosince 2002.

Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

V Burkině Faso zatkli osm lidí za špionáž. Je mezi nimi i český občan

Vojenská junta západoafrické Burkiny Faso v úterý oznámila, že zatkla osm členů nevládní humanitární organizace včetně jednoho Čecha a dvou Francouzů. Všichni jsou kvůli nepovolenému shromažďování...

7. října 2025  21:56

Předchůdce Fialy pohřbili mrtvý sponzor, žid, co uhne, a milenka, jež dřela jako kůň

Václav Klaus, Mirek Topolánek, Petr Nečas, Petr Fiala. Kdo bude dalším předsedou ODS, se zatím neví. Přinášíme přehled předchozích šéfů občanských demokratů, kteří skončili za poměrně...

7. října 2025  21:48

Fiala dosáhl maxima, o osudu SPOLU rozhodne jeho nástupce, říká politolog

Šéf ODS a již bývalý premiér Petr Fiala v úterý oznámil, že už nebude kandidovat na post předsedy strany. Podle politologa Vladimíra Hanáčka z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích to jinak,...

7. října 2025  21:40

Okamura chce vyměnit šéfa policie. Nevhodný výrok, váhá Babiš dát SPD vnitro

SPD by v případě vstupu do vlády usilovalo o výměnu policejního prezidenta Martina Vondráška, řekl šéf hnutí Tomio Okamura. Zdůvodnil to mimo jiné vlastním stíháním v případu loňských předvolebních...

7. října 2025  16:56,  aktualizováno  21:18

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i odpovědnost. Volby koalice SPOLU nevyhrála. Zodpovědnost za výsledek jsem nesl já jako její lídr. Proto...

7. října 2025  18:30,  aktualizováno  21:14

Politici děkují Fialovi, podle Pekarové Adamové byl nejlepší premiér

Slovy díků, oceněním jeho státnických kroků, slušnosti či kompetencí reagují koaliční politici na dnešní oznámení premiéra Petra Fialy (ODS), že už nebude znovu kandidovat na předsedu občanských...

7. října 2025  20:06,  aktualizováno  20:56

Politolog z Brna, který vzkřísil ODS. V čele strany překonal Fiala i Klause

Premiér a předseda ODS Petr Fiala nebude znovu kandidovat na šéfa občanských demokratů. V čele strany stojí od roku 2014 a v délce funkčního období letos na podzim překonal i Václava Klause. Uznání...

7. října 2025  20:15

Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech

Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální demokratka Iris Stalzerová je v kritickém stavu. Kancléř Friedrich Merz čin odsoudil a vyzval k jeho...

7. října 2025  14:36,  aktualizováno  20:14

Kupka a Kuba patří mezi favority na nového šéfa ODS. Šanci má i Černochová

Rozhodnutí Petra Fialy neobhajovat po porážce ve volbách s hnutím ANO Andreje Babiše na volebním kongresu post předsedy ODS zároveň znamená, že se jeho kolegové budou rozhlížet kolem sebe, kdo by...

7. října 2025  20:10

Po rozmachu fotovoltaik v Česku přijde bateriový boom, předvídají odborníci

Česká republika se teprve letos zařadila po bok ostatních států EU, když po letech odkladů uzákonila pravidla pro akumulaci energie, agregace a flexibility. V porovnání s jinými evropskými státy se...

7. října 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Okamura bude lepší než Pekarová, říká Šťastný. Ohledně vydání Babiše má jasno

Premium

Předsedou poslaneckého klubu si Motoristé v úterý zvolili Borise Šťastného. Bývalý poslanec ODS se do Sněmovny vrací po 12 letech. „Dřív tam platily dohody. Současná vládní koalice je v minulém...

7. října 2025

Kanada bude se cly velmi spokojená. Trump na schůzce s Carneym mírní napětí

Americký prezident Donald Trump chce jednat s kanadským premiérem Markem Carneym o snížení cel na klíčové kanadské sektory. Trump to podle agentury Reuters prohlásil na úvod úterního setkání s...

7. října 2025  19:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.