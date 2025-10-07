Předchůdce Fialy pohřbili mrtvý sponzor, žid, co uhne, a milenka, jež dřela jako kůň

Prvním předsedou občanských demokratů se stal Václav Klaus. V čele strany stál v letech 1991 až 2002. Jako šéf ODS předsedal dvěma kabinetům v letech 1992 až 1997.
Politická krize a odhalené podvody v hospodaření ODS, kdy mezi sponzory byli i fiktivní mecenáši, donutily Klause v prosinci 1997 odstoupit z čela vlády. Klaus přitom dlouho otálel a nechápal dotazy novinářů, proč by dary měla jeho strana vracet. Přitom se už stávalo předmětem veřejného posměchu, jak kolovala jména Lajose Bácse a Radjiva M. Sinhy, mrtvého Maďara a nic nechápajícího Mauricijce, kteří měli v daňovém přiznání ODS z roku 1995 zamaskovat celkem patnáctimilionový dar od bývalého tenisty a tehdejšího majitele zprivatizovaných Třineckých železáren Milana Šrejbra.
Po předčasných volbách v roce 1998 se Klaus stal na čtyřleté volební období předsedou Poslanecké sněmovny.
Po sněmovních volbách v roce 2002 dal Klaus na podzim k dispozici funkci předsedy ODS a v prosinci 2002 byl novým předsedou zvolen Mirek Topolánek. Po odchodu z čela ODS byl Klaus až do roku 2008 čestným předsedou strany, později se stal kritikem směřování strany. V únoru 2003 ho Češi a Češky zvolili prezidentem České republiky a tuto funkci zastával po dvě funkční období.
Topolánek stál v čele ODS v letech 2002 až 2010 a v období 2006 až 2009 se stal také předsedou vlády České republiky. ODS pod Topolánkovým vedením vyhrála řadu voleb. V březnu 2009 se ČSSD podařil pátý pokus o vyslovení nedůvěry Topolánkově vládě, když s opozicí hlasovali i čtyři poslanci zvolení za koaliční strany.
Topolánek se tak stal prvním českým premiérem, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Vláda tehdy padla v době půlročního českého předsednictví EU.
Necelé dva měsíce před volbami, 25. března 2010, Topolánek po sedmi letech ve funkci pod tlakem nejprve odstoupil z pozice volebního lídra a nakonec ke 12. dubnu odešel i z čela strany (ve volbách už nekandidoval). Preference strany klesaly a Topolánek se pro ni stával spíše přítěží. Poslední kapkou se staly jeho výroky na adresu církví a homosexuálů, které pronesl při fotografování pro gay magazín.
„Gustav Slamečka, když jde do tuhého, tak uhne. Fischer, ten je žid, není gay, uhne ještě dřív. To souvisí s jeho charakterem,“ prohlásil tehdy Topolánek. Za výroky se vzápětí omluvil.
Po odchodu Mirka Topolánka byl v letech 2010 až 2013 třetím předsedou ODS a předsedou vlády České republiky Petr Nečas. Za předčasným koncem jeho vlády nestálo ani několik pokusů opozice o vyslovení nedůvěry, ani neshody mezi koaličními partnery, ale kriminální aféra ředitelky premiérova kabinetu Jany Nagyové, která byla zároveň jeho milenkou a později manželkou, s níž se ovšem letos rozvedl.
V rámci aféry kolem Nagyové se mimo jiné řešily její nadstandardní odměny. „Moji lidé dřou jako koně. Standardně 12 hodin denně. K tomu často i víkend. Ale o platy přece nejde, jde o to atakovat mé okolí a potažmo mě. Vyfabrikovat nějaký takzvaný skandál,“ reagoval tehdy Nečas. Stal se tím pádem terčem posměchu s tím, že obhajoval de facto přijmy jdoucí do jeho vlastní druhé, milenčiny domácnosti.
Na funkci premiéra rezignoval 17. června 2013, tím skončila i jeho vláda. Ve stejný den rezignoval také na funkci předsedy ODS.
Petr Fiala ohlásil kandidaturu na předsedu ODS v prosinci 2013. Ačkoli byl členem strany teprve krátce, podle svých slov s občanskými demokraty ideově spolupracoval už od první poloviny 90. let. Předsedou ODS byl zvolen v lednu 2014, funkci v následujících letech pětkrát obhájil.
Fialy se v uplynulém období dotkla jedna z afér, a to kauza kolem Podnikatelské družstevní záložny (PDZ). Fiala podílnictví v této kampeličce nezmínil v majetkových přiznáních. Premiér chybu vysvětlil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl. Nedá se říci, že by mu skandál příliš uškodil – jeho předchůdci se svými problémy na tom byli o poznání hůře.
Lídrem SPOLU byl i letos, koalice ale ve volbách, které vyhrálo hnutí ANO, skončila druhá se ziskem 23,4 procenta a 52 mandátů. V úterý Fiala oznámil, že už nebude znovu kandidovat na předsedu ODS. Letos 11. září jako předseda ODS vyrovnal v délce funkčního období Václava Klause, který stranu vedl od jejího vzniku v dubnu 1991 do prosince 2002.