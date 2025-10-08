Benda opět vede poslance ODS, strana bude chtít i místopředsedu Sněmovny

Marek Benda je staronovým šéfem poslaneckého klub ODS, který si ho jednomyslně zvolil do čela. Občanští demokraté budou podle Bendy usilovat i o post místopředsedy Sněmovny. „Předpokládám, že jako druhý nejsilnější klub bychom měli mít nárok na vedení sněmovny, současně si uvědomuju, že o tom rozhoduje vládní koalice,“ řekl Benda.
Jednání o tom nepovede koalice SPOLU jako celek, ale každý ze tří klubů koalice SPOLU sám za sebe.

Místopředsedy poslaneckého klubu ODS byli ve středu zvoleni Eva Decroix, Ivan Adamec, Jan Bauer, Jan Skopeček a Libor Turek.

Po prohře koalice SPOLU ve volbách s hnutím ANO se zmenšil i poslanecký klub občanských demokratů, který má nově 27 členů, dosud bylo občanských demokratů ve Sněmovně 35.

Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor

Šéf strany, premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala v pondělí při jednání výkonné rady ODS kolegům oznámil, že nebude na volebním kongresu, který se uskuteční 17. a 18. ledna obhajovat post předsedy strany. Nebude usilovat ani o žádný jiný post ve vedení.

Stejně se zachová také dosavadní první místopředseda ODS a ministr fim financí Zbyněk Stanjura, krerý si ani neudržel místo ve Sněmovně, i když byl lídrem koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji.

Benda opět vede poslance ODS, strana bude chtít i místopředsedu Sněmovny

