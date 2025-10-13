Tři výbory a křeslo místopředsedy Sněmovny. Benda odhalil nabídku pro ODS

Připravujeme podrobnosti.
Benda je v čele poslanců ODS. Budeme mít jako Praha ambici být ve vedení, řekl
Benda je v čele poslanců ODS. Budeme mít jako Praha ambici být ve vedení, řekl
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....
Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...
ODS dostala nabídku na jedno křeslo místopředsedy Sněmovny a na vedení trojice výborů – bezpečnostního, kontrolního a evropského. Uvedl to staronový šéf poslanců ODS Marek Benda.
Po letech utrpení a krveprolití skončila válka v Pásmu Gazy a nyní nastal čas obnovy, uvedl americký prezident Donald Trump v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde se koná vrcholná schůzka řady zemí světa k...
Západní bezpečnostní služby se domnívají, že drony narušující evropský vzdušný prostor pravděpodobně vypouští Rusko ze svých lodí patřících k takzvané „stínové flotile“. Ta je využívána primárně...
Vinaři v Kalifornii čelí bezprecedentním problémům, které ohrožují jejich přežití na trhu. Přebytky hroznů, klesající poptávka, Trumpova cla a příznivé počasí vyústily v nadprodukci a nyní nutí...
Lékaři obvykle varují před domácími porody a stát se tváří, jako by neexistovaly. Jenže v Česku se každý rok narodí doma až tisíc dětí. Přesné číslo nikdo nezná. Už i části porodníků vadí, že stát...
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...
Předseda Motoristů Petr Macinka zaútočil na exšéfa Pirátské strany Ivana Bartoše. Když se v pondělí znovu zastával čestného prezidenta hnutí Filipa Turka, který čelí kritice kvůli údajným rasistickým...
Kandidaturu na pozici nového předsedy TOP 09 jako první oznámil dosavadní místopředseda Matěj Ondřej Havel. „Ano, budu kandidovat na předsedu TOP 09. Získal jsem od voličů silný mandát, obhájil...
Do Izraele se v pondělí vrátilo všech zbývajících 20 izraelských rukojmích, které uneslo palestinské teroristické hnutí Hamás při útoku na Izrael z října 2023 a zadržovalo je 738 dní v Pásmu Gazy....
Filip Turek zůstává i po schůzce, na kterou si ho pozval šéf ANO Andrej Babiš, kandidátem Motoristů sobě do vlády. „Platí dohoda, kterou jsme učinili,“ řekl šéf Motoristů sobě Petr Macinka po jednání...
Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Zranění utrpělo 91 lidí, z toho sedm velmi vážná. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze...
Rekordní odškodné ve výši 11,5 milionu korun vyplatil státu muži, jenž čelil před 13 lety nezákonnému stíhání. Vysoké odškodnění soud muži přiznal, protože se stíhaný ve vazbě zhroutil a skončil na...